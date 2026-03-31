Ministra de Salud expondrá prioridades ante comisión del Senado en inicio de gestión

La Comisión de Salud del Senado recibirá el próximo 6 de abril a la ministra May Chomalí para conocer los principales énfasis de la cartera en el inicio del nuevo Gobierno.

La instancia se realizará entre las 14.00 y 15.30 horas en el Congreso Nacional en Santiago y contará también con la participación de la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt.

Se trata del primer encuentro formal de la comisión tras su conformación, encabezada por el senador Juan Luis Castro e integrada por las senadoras Ximena Órdenes y Karol Cariola, además de los senadores Sergio Gahona y Enrique Lee.

Según información del Ministerio de Salud, en la sesión las autoridades deberán detallar los focos de la cartera, en línea con lo que ha planteado la ministra, cuyo énfasis está en la reducción de listas de espera, tanto GES como no GES, además de consultas de especialidad y cirugías.

También estarán en la agenda la vacunación contra la influenza y el Covid, materias que serán abordadas por la subsecretaria Pizarro. En tanto, el subsecretario Montt deberá referirse a la firma del decreto de alerta sanitaria para enfrentar el retraso en la atención de pacientes oncológicos.

En paralelo, la Comisión de Salud mantiene varios proyectos en tramitación, entre ellos iniciativas sobre capacitación en primeros auxilios, rotulación de alimentos ultraprocesados, información calórica en alimentos preparados y regulación de plantas de tratamiento de aguas servidas.

Asimismo, se encuentra en etapa de estudio en particular el proyecto que fortalece la Superintendencia de Salud, cuyo plazo para presentar indicaciones vence el 9 de abril.

Se espera que en la sesión también se definan los proyectos que las y los senadores priorizarán en los próximos meses.