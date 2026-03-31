Presidente Kast y alza en desaprobación por “bencinazo”: no gobernará en base a la “popularidad”

El Presidente José Antonio Kast abordó el impacto político del llamado “bencinazo” y la caída en su aprobación registrada en distintas encuestas.

En entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el Mandatario defendió la decisión del Ejecutivo y aseguró que su administración no tomará decisiones basadas en la popularidad.

“El tema es cómo uno actúa en la vida política. Ustedes me conocen bien; yo nunca he actuado en base a las encuestas. Las veo, las analizo, pero no tomo decisiones en base a la popularidad, sino en torno a la gestión y al buen trabajo”, afirmó.

Kast sostuvo que el Gobierno se anticipó a un escenario internacional complejo para evitar un mayor costo fiscal en el futuro. Según explicó, aplicar el alza de forma gradual habría significado el mismo resultado final, pero con un mayor gasto de recursos públicos. “No vamos a comprar popularidad endeudándonos para después dejar al país en una situación crítica”, señaló.

El Mandatario agregó que su gobierno continuará actuando con transparencia frente a este tipo de decisiones. “Lo que hemos dicho es que actuaremos con transparencia y siempre comunicaremos las cosas de frente a la ciudadanía”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de nuevas alzas en caso de que el precio internacional del petróleo continúe aumentando —incluso si el barril supera los 150 dólares—, Kast indicó que el Ejecutivo evaluará las medidas correspondientes en ese escenario.

En ese contexto, aseguró que cualquier decisión de este tipo iría acompañada de medidas paliativas para los sectores más afectados. “Si tuviéramos que tomar una decisión como esa, claramente irá asociada a medidas paliativas para no afectar a los más vulnerables y a la clase media”, afirmó.

El Presidente también sostuvo que, si el precio internacional del petróleo disminuye, el ajuste se reflejará igualmente en el valor de los combustibles en Chile. “Nos ocuparemos de que ello sea así (…) la baja será clara y evidente”, aseguró.

Kast agregó que el Ejecutivo ha buscado mitigar el impacto del alza especialmente en los sectores más vulnerables, entre otras medidas mediante el fortalecimiento del transporte público y evitando incrementos en sus tarifas.

Asimismo, reconoció que la clase media también se ve afectada por el aumento en los combustibles, pero sostuvo que el ahorro fiscal permitirá destinar recursos a áreas como salud, seguridad y vivienda.

Finalmente, el Mandatario afirmó que el plan económico del Gobierno apunta a fortalecer la confianza internacional y atraer mayor inversión hacia el país.

La transcripción fue obtenida gracias a la alianza El Mostrador-Parlamento AI.