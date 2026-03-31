Semana negra para los DDHH: despidieron a jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda

Luego de que el domingo pasado el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunciara que el gobierno no expropiará los terrenos de Colonia Dignidad y después de que esta mañana el Presidente José Antonio Kast reiterara esta mañana su voluntad de indultar –“de manera particular”, dijo en entrevista con la Archi- a militares y policías condenados en el marco del estallido social, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, despidió a las cabezas del Plan Nacional de Búsqueda, la política pública anunciada en 2023 por Gabriel Boric, destinada a encontrar los restos de los detenidos desaparecidos que aún no son ubicados.

En función de ello, fueron cesadas en sus funciones en el Programa de Derechos Humanos (órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda) las abogadas Paulina Zamorano Valenzuela, jefa del Programa de Derechos Humanos; y Magdalena Gárces Fuentes, jefa del Área de Búsqueda y Trayectorias, así como la socióloga Tamara Lagos Castro, jefa del Área de Archivos e Investigación Documental.

Zamorano fue destituida por medio de una resolución por Rabat, la cual asegura que “esta autoridad ha llegado al convencimiento que doña Paulina Zamorano Valenzuela no cuenta con las aptitudes específicas que, en esta nueva etapa, se necesitan para implementar los nuevos lineamientos que asume esta Subsecretaria de Derechos Humanos, por cuanto no se ajusta al perfil de cargo que, para esta nueva fase, se estima indispensable; incluyendo la especial relación de confianza que debe fluir entre el Subsecretario de Derechos Humanos, en su calidad de jefatura superior del Servicio, y de la jefatura de la Unidad del Programa de Derechos Humanos, máxima responsable, entre otras funciones, del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia”.

Tras los despidos, que también incluyeron al coordinador administrativo judicial de la subsecretaria, Marcelo Orellana, los funcionarios fueron impedidos de regresar el edificio del Programa de DDHH, ubicado en Agustinas 1235.

Según distintos trascendidos, mañana ocupará esas dependencias la nueva jefa del programa de DDHH, que según las mismas fuentes sería una abogada que actualmente se desempeña como asesora en el Ministerio Público.

Lea la resolución del ministro Rabat