Nuevo balance por semana santa: siete fallecidos por accidentes de tránsito

Carabineros entregó este domingo el tercer balance del fin de semana largo por Semana Santa, informando que el número de personas fallecidas en accidentes de tránsito a nivel nacional ascendió a siete. De ellas, cuatro murieron por atropellos y tres por colisiones, según detalló el teniente coronel Carlos Cortés, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras.

“La principal causa de los atropellos es la exposición de los peatones a riesgo de accidentes por permanecer en lugares no habilitados, por cruzar las calzadas en lugares que, por configuración vial, no tiene el diseño para poder hacer el cruce”, explicó el uniformado. En tanto, sobre las colisiones indicó que “la principal causa es por conducir no atento a las condiciones del tránsito del momento”.

“Lamentamos la cifra de siete personas fallecidas en lo que va de este periodo, es decir, una cifra que se iguala a todo el periodo del año pasado”, añadió Cortés.

En cuanto a los desplazamientos, desde la Región Metropolitana salieron un poco más de 360 mil vehículos, cerca de un 10% menos de lo proyectado por las autoridades. Sin embargo, el teniente coronel precisó que “se dio la tónica de que muchas personas de regiones llegó a la región Metropolitana, por lo tanto, tenemos alrededor de 580.000 vehículos haciendo uso de las principales rutas tanto de ingreso como salida de la región Metropolitana”.

Carabineros fiscalizó 75 mil vehículos durante el periodo, realizando más de 13.500 exámenes de alcohol y drogas. Como resultado, se detectaron 122 personas que condujeron o fueron detectadas conduciendo bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, quedando otras 35 detenidas por manejar bajo efectos de drogas. “Son cifras obviamente alarmantes, a nosotros nos preocupa la normalización del consumo de drogas”, agregó el teniente.

A nivel nacional se cursaron 2.820 infracciones, de las cuales 1.900 están asociadas al exceso de velocidad, mientras que otras 752 correspondieron al no uso del cinturón de seguridad.

El regreso masivo a la región Metropolitana tendrá un peak de tránsito esta tarde en la Ruta 5 Norte y la Ruta 5 Sur desde las 17 hasta aproximadamente las 22 horas, mientras que el flujo vehicular aumentará en la Ruta 68 y la Ruta 78 cerca de las 22 horas. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a realizar un regreso planificado con énfasis en el autocuidado y la conducción defensiva.