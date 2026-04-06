Provoste y la oposición: “Nos interesa fortalecer una mirada común del progresismo”

La senadora Yasna Provoste se refirió al inicio de un ciclo de encuentros político–técnicos impulsados por parlamentarios de oposición, instancia que busca articular posiciones comunes dentro del progresismo frente a distintos temas de la agenda pública.

“Nos interesa fortalecer una mirada común del progresismo sobre los nuevos problemas que enfrentamos. Por eso esta instancia de diálogos político–técnicos es común de toda la oposición”, señaló la legisladora.

Según explicó, estos encuentros buscan generar espacios de coordinación entre senadores de la centroizquierda frente a materias que, a su juicio, generan preocupación en la ciudadanía.

En ese contexto, Provoste advirtió sobre el escenario económico tras las recientes medidas adoptadas por el Ejecutivo.

“Post ‘bencinazo’ del gobierno de José Antonio Kast, tenemos una presión inflacionaria que afectará a la clase media, también un impacto en una menor actividad de la economía, un paquete de apoyos insuficiente y se suma una propuesta de rebaja de impuestos, es decir un escenario que puede ahondar la compleja situación fiscal”, afirmó.

La senadora también indicó que los diálogos buscarán abordar otras problemáticas que, según planteó, están presentes en la discusión pública.

“Como senadores y senadoras de centroizquierda nos parece importante iniciar un ciclo de conversaciones político–técnicas para aunar visiones sobre temas que generan angustia en la población, situación económica, violencia escolar, aumento grave de los homicidios, migración irregular, etc.”, sostuvo.

Finalmente, Provoste señaló que la instancia pretende ampliarse a otros actores políticos y sociales en el futuro.

“Por eso iremos ampliando estos diálogos con otros actores y otras temáticas de modo que estemos todos y todas los que tengan interés y nos sintamos incluidos”, concluyó.