Que siga la fiesta: Contraloría detecta que municipios gastaron más en celebraciones que en ayudas

La Contraloría General de la República detectó múltiples casos en que municipalidades del país gastaron más recursos en celebraciones que en asistencia social destinada a personas naturales.

La situación quedó consignada en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, que analizó el gasto municipal asociado a celebraciones, conmemoraciones y festividades durante los años 2024 y 2025.

El informe examinó la ejecución presupuestaria de 345 municipalidades a partir de órdenes de compra, registros de Mercado Público y antecedentes presupuestarios disponibles en la plataforma SICOGEN.

El análisis no incluyó gastos provenientes de corporaciones municipales ni celebraciones de carácter transversal, como las Fiestas Patrias.

Según el reporte, durante 2024 los municipios de Alto Hospicio, Talca, Arica, Camarones, Huara, San Pedro de Atacama y Pozo Almonte registraron una diferencia superior a $90 millones entre el gasto destinado a celebraciones y el dirigido a asistencia social a personas naturales.

En 2025, la misma situación se repitió en los municipios de Alto Hospicio, Pozo Almonte y Arica.

En términos globales, el informe reveló que el gasto total en órdenes de compra asociadas a celebraciones superó los $31.034 millones.

El documento también indica que en 2024 un total de 118 municipios superaron el gasto promedio nacional en celebraciones, estimado en $51 millones por comuna.

Durante 2025, en tanto, 104 municipalidades superaron el promedio nacional, que se situó en $38 millones.

El informe detalla que un 39% del gasto total se destinó a la producción de eventos y a servicios asociados, como arriendo de equipos de sonido, baños químicos y servicios de catering.

Ese ítem representó más de $12.095 millones.

Entre las celebraciones con mayor gasto se encuentran actividades vinculadas a fechas como Halloween, Día Internacional de la Mujer, Día de las Infancias, Día del Adulto Mayor, Día de la Madre y Día del Padre.

Además, el informe identificó gastos en celebraciones asociadas a fechas particulares como el Día de la Trashumancia, Día del Juego, Día del Artesano, Día del Artista Local, Día del Circo, Día del Payador, Día del Químico Farmacéutico, Día de la Amistad, Día de la Cuidadora, Día de la Sonrisa, Día de la Primavera, Día de la Solidaridad, Día de las Mascotas, Día de “los que pasamos agosto”, Día de Pascua, Día del Perro, Día del Profesional, Día del Títere y Día del Rock.

El monto total asociado a estas conmemoraciones alcanzó los $136.489.150.

El CIC también analizó el gasto per cápita destinado a celebraciones.

Si bien el promedio nacional fue de $9.064 por persona, algunas comunas registraron cifras significativamente mayores.

Entre ellas figuran Río Verde con $981.871 por habitante, Sierra Gorda con $201.964, Camarones con $198.915, Laguna Blanca con $154.081 y Torres del Paine con $105.109.

Asimismo, el informe señala que 11 municipalidades registraron gastos acumulados en celebraciones superiores a $360 millones en el período analizado.

Entre ellas se encuentran Alto Hospicio, Arica, Pozo Almonte, Victoria, Teno y Melipilla.

Ante estos antecedentes, la Contraloría recordó que la Ley N°18.695 establece que los gastos municipales deben estar directamente relacionados con el cumplimiento de las funciones propias del municipio y orientados al beneficio de la comunidad local.

Además, indicó que el uso de recursos públicos debe ajustarse a los principios de eficiencia y economicidad.

En ese marco, el organismo reiteró que el gasto en celebraciones debe constituir un medio para cumplir fines municipales y no un fin en sí mismo.

Como resultado del análisis, la Contraloría anunció que dispondrá fiscalizaciones y exámenes de cuentas en aquellos municipios que presenten niveles de gasto en celebraciones superiores al gasto social o al promedio nacional, o que eventualmente no hayan dado cumplimiento a la normativa vigente.