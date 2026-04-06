Tesorería inicia proceso de cobro de deudas del CAE: estará dirigido a más de 550 mil personas

La Tesorería General de la República (TGR) inició un proceso de cobro de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), dirigido a más de 550 mil personas que actualmente se encuentran en mora.

Según informó el organismo, la medida se adopta en un contexto en que el monto total de esta deuda alcanzó los cuatro billones de pesos durante 2025.

Desde la institución explicaron que, cuando se produce un incumplimiento en el pago del crédito, el Estado actúa como aval ante las entidades bancarias.

En ese escenario, el fisco asume el pago de la deuda y posteriormente inicia las gestiones para recuperar esos recursos fiscales.

El plan de cobro contempla un enfoque diferenciado según el nivel de ingresos de los deudores.

En el caso de quienes registran ingresos mensuales superiores a cinco millones de pesos, la Tesorería inició directamente procesos de cobro judicial.

Estas acciones no contemplan la posibilidad de convenios de pago y pueden incluir medidas como embargo o retención de bienes.

Entre las medidas posibles se encuentran la retención de fondos en cuentas bancarias, remuneraciones u otros activos financieros, de acuerdo con el marco legal vigente.

En tanto, para los deudores con ingresos inferiores a ese umbral se habilitó la opción de suscribir convenios de pago.

Para acceder a este mecanismo, las personas deben mantener deudas iguales o superiores a una Unidad Tributaria Mensual (UTM), según la información registrada en la última Operación Renta 2025.

La Tesorería informó que los trámites pueden realizarse a través de la plataforma habilitada en su sitio web. Para ello se requiere utilizar Clave Única o Clave Tributaria.

En aquellos casos en que no exista información de renta disponible, los deudores podrán adjuntar documentos que acrediten su situación. Entre ellos se incluyen certificados de la Operación Renta o cotizaciones previsionales.

Asimismo, las personas que actualmente se encuentren cesantes podrán acreditar esa condición mediante la misma plataforma.

El organismo también señaló que quienes residan en el extranjero podrán gestionar sus convenios de pago de manera remota, presentando los antecedentes correspondientes.

Finalmente, la Tesorería reiteró el llamado a los deudores a informarse y utilizar los canales disponibles para regularizar su situación.

El objetivo, indicaron, es resguardar el uso de los recursos fiscales y avanzar en el cumplimiento de estas obligaciones.