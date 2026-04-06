Director de la PDI explicará ante comisión de Seguridad de la Cámara salida de prefecta (r) Peña

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, deberá comparecer ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para explicar la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la institución, Consuelo Peña.

La citación se produjo tres días después de que se abriera el conflicto entre el Ministerio de Seguridad y la policía civil por la remoción de la prefecta.

El mismo día en que se acordó convocar a Cerna, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, participó por primera vez en la comisión parlamentaria para abordar distintos temas de su cartera, entre ellos los recortes presupuestarios que posteriormente fueron revertidos.

Durante esa sesión, parlamentarios de oposición consultaron a la secretaria de Estado por las razones detrás de la salida de Peña, quien contaba con una extensa trayectoria dentro de la institución.

Por esos días trascendió que la decisión habría surgido a partir de un conflicto entre la ministra y la prefecta relacionado con una situación ocurrida en el norte del país.

Sin embargo, ante los diputados, Steinert sostuvo que la renuncia correspondía a una decisión institucional adoptada por la propia PDI. Días más tarde, esa versión fue respaldada por el Presidente José Antonio Kast.

Pese a que la ministra ha afirmado que la situación ya fue superada y que su relación con la PDI “está perfecta”, distintas fuentes señalan que el conflicto sigue abierto y que persisten versiones contrapuestas sobre quién impulsó realmente la salida de Peña.

La comparecencia de Cerna ante la comisión está programada para este lunes a las 14:50 horas.

Uno de los diputados que adelantó sus consultas fue Jaime Araya (independiente-PPD), quien señaló al diario La Tercera que busca conocer los motivos reales detrás de la decisión. “Las razones son el tema central, porque el acto material es evidente que corrió por cuenta del señor Cerna. Saber cuáles fueron las razones que le llevaron a esa decisión es la gran pregunta”, afirmó.

Otros parlamentarios, como el diputado republicano Cristián Araya, señalaron que esperan que la sesión permita cerrar la polémica. “Espero que mañana quede resuelta esta controversia artificial y podamos dejar de perder el tiempo en asuntos que no contribuyen a mejorar la seguridad de los chilenos”, indicó.

La situación del director de la PDI no es sencilla, según comentan personas cercanas a la institución. En la comisión deberá responder a las preguntas de los diputados y optar entre respaldar la versión del Gobierno —que sostiene que la decisión fue institucional— o entregar antecedentes que puedan contradecir esa explicación.

En medio de la controversia, el Presidente Kast respaldó públicamente a la ministra Steinert. “El director general de la PDI le solicitó la renuncia a la persona que usted menciona (Consuelo Peña), y en esa línea nosotros seguimos actuando en conformidad a lo que es la reestructuración dictada por el director general de la PDI respecto de su mando”, afirmó el Mandatario en una entrevista reciente.