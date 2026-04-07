Al menos cinco colegios suspenden clases por amenazas de tiroteos

Una serie de amenazas de tiroteos en colegios encendió las alertas durante las últimas horas en distintos puntos del país, obligando a suspender clases o activar protocolos de seguridad en al menos cinco establecimientos educacionales.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el Colegio Madres Dominicas de Concepción, donde comenzaron a circular mensajes en redes sociales que advertían sobre un posible ataque armado al interior del establecimiento. Ante la situación, se presentó una denuncia y concurrieron Carabineros y personal de la Policía de Investigaciones para indagar el origen de las amenazas.

La presidenta del centro de apoderados del colegio, Julia Pacheco, señaló que la comunidad educativa se encuentra preocupada por la situación. “Está con el temor de que esto sea real o sea sólo una mala broma”, afirmó.

El delegado presidencial regional del Biobío, Julio Anatibia, explicó que las amenazas surgieron en una plataforma de uso interno entre estudiantes, lo que llevó a la Policía de Investigaciones a iniciar una investigación de oficio por el presunto delito de amenazas.

En la Región de La Araucanía también se registraron episodios similares. En Villarrica, una estudiante de cuarto medio fue detenida tras publicar en una cuenta de “confesiones” una amenaza de tiroteo en el Liceo Bicentenario de Excelencia Politécnico, donde aseguró que utilizaría un fusil tipo AK47. La joven fue formalizada por el delito de amenazas y quedó con prohibición de salir del país y de utilizar la cuenta desde la cual realizó la publicación.

Además, durante las últimas horas se reportaron otros hechos de violencia escolar en la zona, entre ellos amenazas con arma blanca y agresiones entre estudiantes en distintos establecimientos educacionales de Villarrica y Loncoche.

En Villa Alemana, en tanto, las clases fueron suspendidas en la sede de enseñanza media del Colegio Nacional luego de que se encontrara un rayado en un baño que advertía sobre un posible tiroteo. Carabineros dispuso servicios preventivos y personal especializado inició diligencias para identificar a los responsables.

Una situación similar ocurrió en el Colegio Providencia de Antofagasta, donde aparecieron rayados con amenazas como “Tiroteo” y “Vamos a tirar la media molotov”, lo que llevó al establecimiento a suspender las clases para resguardar la seguridad de la comunidad escolar mientras se realizaban las denuncias correspondientes y se revisaban cámaras de seguridad.

En Copiapó, el Colegio Adventista activó protocolos de seguridad tras detectarse un mensaje escrito en un baño que advertía de un ataque armado. Posteriormente, las diligencias policiales permitieron establecer que el mensaje fue realizado por un estudiante que, según explicó el propio establecimiento, “no quería ir a clases” y que no existía intención real de ejecutar un ataque.

Las amenazas se producen en medio de un contexto de creciente preocupación por la violencia en establecimientos educacionales, lo que ha llevado a autoridades y comunidades escolares a reforzar protocolos de seguridad y coordinación con las policías.