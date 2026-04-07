Tras diferencias con RN y libertarios, Quiroz posterga presentación al Congreso de plan económico

Pasadas las 15:00 horas de este lunes, el Comité Político de La Moneda decidió posponer por una semana el ingreso al Congreso del esperado proyecto de “Reconstrucción Nacional y Reactivación Económica” que se impulsa desde Hacienda. La determinación –que fue confirmada a El Mostrador por la Segpres y la UDI– surge tras una intensa presión oficialista y reparos en la Cámara y en el Senado por legisladores de Renovación Nacional y el Partido Nacional Libertario (PNL) ante el diseño de “ley miscelánea”.

La decisión se habría terminado de fraguar tras la reunión del comité económico de Hacienda, realizada el lunes por la tarde en las dependencias de Teatinos 120.

En dicha instancia –que congrega a ministros sectoriales, jefes de bancadas y comités oficialistas, más representantes de las directivas–, se acordó frenar el envío de las 45 medidas que integran el paquete legislativo.

Por división oficialista Quiroz hace ajuste de última hora

Según fuentes del Ejecutivo, la postergación responde a la necesidad de sostener una ronda de conversaciones con los congresistas del sector para mejorar aspectos técnicos del informe financiero elaborado por el jefe del erario público, Jorge Quiroz, y porque además –explican republicanos– se debe aún subsanar la falta de un “trámite interno” indispensable para su tramitación en coordinación con otras carteras.

En la mesa del Senado explican que el principal punto de fricción radica en la técnica legislativa. Ello, porque la moción aborda de forma conjunta materias de economía, inversiones, impuestos y seguridad; una estructura “híbrida” que ha despertado duras críticas por parte de figuras como el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien ha condicionado su apoyo a que la ley no violente principios constitucionales al mezclar temas inconexos. Esto, además de cuestionamientos en Chile Vamos.

Desde RN, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, ha sido enfática en sugerir al Ejecutivo que el proyecto debe subdividirse en relación con los temas.

Núñez sostuvo que separar materias –como la exención de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores– permitiría avanzar con mayor rapidez en puntos de alto consenso social. “Creo que debería ir separado… si hay algo tan sentido, va a ser una muy buena noticia que el Gobierno va a poder entregar con transversalidad”, afirmó la senadora.

En las filas de Renovación Nacional aún pesa el recuerdo del rechazo que su bloque y la UDI propinaron en enero de 2026 a una ley miscelánea del Gobierno anterior, la cual contenía 129 artículos, argumentando que este formato “cercena la deliberación” democrática.

Ramírez (UDI): “Todavía se pueden seguir afinando detalles”

En este escenario, La Moneda optó por un cambio en la agenda. Según explicaron desde el Ejecutivo, se ingresarán primero dos o tres proyectos relacionados con la violencia escolar bajo el rótulo de “discusión inmediata”, tras la conmoción que generaron el ataque con un puñal a profesoras en Calama y dos hechos más de similar violencia en otras regiones.

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, confirmó que se resolvió dar esta semana prioridad a la seguridad en los colegios, debido a la dureza de los eventos ocurridos en el último tiempo.

“El proyecto de reactivación económica es un proyecto muy grande y todavía se puede seguir afinando algunos detalles. Por lo tanto, se optó por dar esta semana al Ministerio de Hacienda para que siga afinando y darle prioridad hoy día a un tema que ha sido muy duro en las últimas semanas por parte de la sociedad (…). Como son tantas propuestas, más de 40, obviamente que algunas van a ser sujetas a modificaciones. (…) Lo que busca es que haya más inversión y así se traiga más empleo y suban los salarios”, señaló Ramírez.

La postura de la UDI: mantener la unidad del paquete

Y agregó el timonel de la UDI: “Mientras el Gobierno se mantenga fiel a las promesas que les hizo a los chilenos, que son básicamente legislación, seguridad y reactivación económica, vamos a andar bien. La próxima semana vamos a adelantar el proyecto de reactivación económica y esta semana seguimos avanzando en temas de seguridad. Creo que ese es el camino correcto”.

A diferencia de Paulina Núñez y Kaiser, Guillermo Ramírez defendió la necesidad de discutir las medidas de reactivación de forma conjunta. Para el timonel gremialista, al estar las propuestas entrelazadas, lo óptimo es mantener el proyecto como un solo cuerpo para evitar que se diluya su impacto.

Por ahora, el Gobierno busca alinear sus votos ante el riesgo de un revés parlamentario, mientras la oposición observa con atención cómo la administración de José Antonio Kast lidia con sus primeras fisuras legislativas internas.

Kaiser condiciona apoyo, a fin de dividir “miscelánea”

En el marco de la reciente decisión del Comité Político de La Moneda de postergar el envío del proyecto de “Reconstrucción Nacional y Reactivación Económica”, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, ha fijado una postura crítica que apunta tanto a la forma técnica de la propuesta como a la falta de ayudas directas para sectores productivos clave.

El líder libertario advirtió que su bancada, compuesta por 14 diputados y 2 senadores, no respaldará iniciativas que vulneren principios constitucionales mediante el uso de “paquetes cerrados”.

“Esperamos que este proyecto venga separado por temas. Esperamos que no sea una (ley) miscelánea que mezcle, por ejemplo, seguridad con tributación, con regulación, etcétera. Lo económico y regulatorio en una parte, lo de seguridad en otra”, apunto el exdiputado y excandidato presidencial.

El principal reparo de Kaiser se centra en el formato de “ley miscelánea” que el Ejecutivo pretende utilizar para tramitar más de 45 medidas de diversa índole. Para el exparlamentario, esta es una “mala costumbre” que impide una discusión profunda sobre temas específicos y cercena los derechos de los legisladores al obligarlos a votar materias inconexas en un solo bloque.

Johannes Kaiser le recordó al Presidente José Antonio Kast que su partido votó en contra del reajuste al sector público en enero por ser una ley miscelánea e inconstitucional, y que “no podrían” apoyar una norma similar.

“Leyes misceláneas violentan principios establecidos en la Constitución, y este es un partido que ha defendido la Constitución siempre. Por eso solicitamos humildemente, para poder respaldar las iniciativas legislativas del Gobierno, que venga presentado de manera de hacerse cargo de la necesaria separación temática que tiene que tener. Nosotros votamos en contra de la miscelánea de reajuste público en razón de su inconstitucionalidad, hicimos una representación de inconstitucionalidad y no podríamos con buena conciencia entonces venir a apoyar una norma que llegase en forma de miscelánea, aunque estemos de acuerdo con el contenido”, precisó el timonel de los libertarios.

Como segundo eje de sus planteamientos, Kaiser criticó que el Gobierno se encuentre “un poco al debe” en el apoyo a los sectores golpeados por el alza de los combustibles. Presentó además una propuesta para reactivar el sector rural, consistente en congelar las contribuciones rurales hasta que la situación económica del país muestre una mejora real.