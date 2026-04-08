Boric solicita permiso al Congreso para iniciar primera gira internacional como expresidente

A menos de un mes de haber dejado el poder, el expresidente Gabriel Boric solicitó al Congreso autorización para realizar su primera gira internacional como exmandatario.

La petición fue enviada mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), en la que Boric solicitó el acuerdo de la corporación para ausentarse del país en dos períodos distintos.

“Vengo en solicitar el acuerdo de la H. Cámara de Diputados, para ausentarme del territorio nacional desde el 15 al 20 de abril de 2026 y luego desde el 16 de mayo al 03 de junio de 2026, con el objetivo de cumplir compromisos internacionales”, señala el documento.

El primer viaje del exmandatario se realizará entre el 15 y el 20 de abril, cuando se trasladará a España para participar en el encuentro “En defensa de la democracia”, que se realizará en Barcelona.

La actividad da continuidad a una cumbre realizada previamente en Santiago bajo el mismo nombre y que reunió a los presidentes Pedro Sánchez (España), Yamandú Orsi (Uruguay), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia).

Posteriormente, Boric tiene programado un segundo viaje que comenzará el 16 de mayo y se extenderá hasta el 3 de junio.

Durante ese período participará en el “Berlín Forum Global Cooperation 2026” en Alemania. Luego asistirá al “Hay Festival” en Gales y finalizará su recorrido europeo con un encuentro en la “British Library”, en Londres.

La solicitud fue discutida este miércoles en la Cámara de Diputados. En medio del debate, el diputado Sergio Bobadilla realizó un comentario en tono de broma sobre la posibilidad de que Boric permaneciera fuera del país, lo que generó reacciones desde la izquierda, donde se pidió eliminar esa intervención del acta, recordando los exilios forzados durante la dictadura.

Desde que dejó la Presidencia, Boric se ha mantenido alejado de la contingencia política. Según cercanos, su diseño ha sido evitar responder a las críticas del gobierno del Presidente José Antonio Kast y enfocarse en actividades personales. En los últimos días viajó a Tierra del Fuego y también asistió al estadio para presenciar el partido de Copa Libertadores entre Universidad Católica y Boca Juniors.