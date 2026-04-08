Ignacio Walker y agenda económica del Gobierno: “Esa cajita feliz no existe”

El exsenador y excanciller Ignacio Walker se refirió a la agenda económica impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, cuestionando la viabilidad de las medidas planteadas por el Ejecutivo.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el también exdiputado sostuvo que el Gobierno intenta impulsar una estrategia que, a su juicio, presenta contradicciones en sus objetivos.

“El Gobierno está tratando de avanzar en una agenda que significa lo que yo llamo ‘la cajita feliz’, o sea, menos impuestos, más inversión, más crecimiento y más recaudación (…) esa cajita feliz no existe”, afirmó.

Walker señaló que esta orientación responde a una visión económica coherente con la forma en que el oficialismo entiende el rol del Estado. “Ellos tratan de avanzar una agenda que apunta en esa dirección”, indicó, agregando que se trata de políticas que buscan reducir impuestos para incentivar la inversión y el crecimiento.

No obstante, el exparlamentario advirtió que la implementación de estas medidas enfrentará dificultades en el Congreso, donde el Ejecutivo no cuenta con mayoría. “Yo he estado 16 años en el Parlamento, como diputado, como senador, nunca un proyecto de ley sale como entró”, señaló.

En esa línea, planteó que el proceso legislativo obligará al Gobierno a negociar con la oposición para alcanzar acuerdos. “Empieza el debate parlamentario, porque así funciona la democracia. Lo importante es que haya un acuerdo entre gobierno y oposición en cuestiones fundamentales”, sostuvo.

Walker también afirmó que uno de los desafíos será el rol que desempeñe el Partido Republicano durante la discusión legislativa. “El Partido Republicano tiene un récord histórico en Chile: ha estado en contra de todos los acuerdos, nunca ha estado en favor de un acuerdo en los últimos ocho años”, indicó.

Según el exsenador, la búsqueda de consensos será clave para avanzar en las reformas impulsadas por el Ejecutivo. “¿Cómo se puede gobernar sin acuerdo? Es difícil”, concluyó.