¿Dónde está Sedini? Por segunda vez en la semana, vocera no asiste a una comisión

La ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, volvió a ausentarse de una comisión de la Cámara de Diputados, sumando así la segunda inasistencia en la semana a instancias legislativas a las que había sido convocada.

Este martes la vocera estaba citada a la comisión de Gobierno Interior para abordar el proyecto que modifica la ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Sin embargo, durante la mañana se excusó de asistir, lo que generó críticas entre algunos parlamentarios.

El diputado del Partido Socialista César Valenzuela cuestionó la ausencia durante la sesión. “Yo pediría a la comisión que insistiera en la invitación a la ministra vocera (…) no me parece de buen gusto la respuesta”, afirmó.

Ante la situación, la presidenta de la comisión, Joanna Pérez, señaló que se evaluará reagendar la presencia de la secretaria de Estado, permitiendo que el subsecretario de la cartera pueda participar en la tramitación del proyecto.

La inasistencia ocurre un día después de que Sedini tampoco acudiera a la Comisión de Cultura, donde estaba convocada para responder consultas sobre el proyecto que modifica la ley de Televisión Nacional.

Esa ausencia también fue cuestionada por parlamentarios, entre ellos el diputado del Frente Amplio Ignacio Achurra. “Lamentamos que la ministra Mara Sedini se haya ausentado en esta primera sesión que fue convocada para tratar un tema tan importante para el desarrollo de la televisión pública”, sostuvo.

Desde el ministerio explicaron que la ausencia se debió a problemas de agenda, ya que la vocera tenía programada una actividad oficial en La Moneda a las 15:00 horas, mientras que la comisión estaba citada para las 14:50.

Las inasistencias también han generado inquietud dentro del oficialismo, especialmente considerando que desde que asumió el cargo el pasado 11 de marzo la ministra aún no ha asistido al Congreso, a diferencia de otros integrantes del gabinete.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, se limitó a señalar que “siempre es bueno que los ministros acudan al Congreso”.

La vicepresidenta de la corporación, Ximena Ossandón, planteó que es importante que los ministros aprovechen este tipo de instancias para interactuar con los parlamentarios, especialmente durante las primeras semanas de una nueva administración.

Desde el Gobierno, en tanto, recalcaron que existe disposición para asistir a futuras sesiones.

En una declaración, la Secretaría General de Gobierno indicó que “hay plena disposición a concurrir a una nueva sesión una vez que se concrete la invitación de las comisiones”, agregando que se comunicaron previamente con las presidentas de las instancias para explicar que existían problemas de agenda que impedían la asistencia de la ministra.