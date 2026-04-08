Gobierno explica por qué aún no sacan migrantes irregulares: “No podemos expulsar mientras entran”

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, abordó la situación de las expulsiones de migrantes irregulares y explicó por qué el Ejecutivo aún no ha implementado deportaciones masivas, una de las promesas realizadas durante la campaña del Presidente José Antonio Kast.

En entrevista con Radio 13C, la secretaria de Estado señaló que la estrategia del Gobierno considera abordar simultáneamente el control del ingreso irregular y la ejecución de expulsiones.

“Son dos aristas que hay que atacar, porque no podemos expulsar mientras entran”, afirmó. En esa línea, Sedini cuestionó la gestión migratoria de los últimos años, señalando que el número de expulsiones ha sido muy inferior al volumen de ingresos clandestinos.

Según indicó, en los últimos cuatro años se registraron cerca de 155 mil ingresos irregulares, frente a aproximadamente 4 mil expulsiones. “Es desproporcionado, acá ha sido absolutamente mediocre”, sostuvo, agregando que las políticas de regularización masiva generan “un premio a la ilegalidad y un efecto llamada”.

La vocera también reconoció que actualmente no existen cifras actualizadas de expulsiones realizadas bajo la nueva administración. Según detalló, existen más de 40 mil decretos de expulsión pendientes de ejecución. En ese contexto, señaló que el nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, será el encargado de avanzar en la implementación de esas medidas. “Tiene que hacer cumplir estos decretos, con urgencia en los que tienen alcances delictivos más altos”, indicó.

No obstante, la ministra llamó a moderar las expectativas respecto de los plazos, recordando que el Gobierno lleva pocas semanas en funciones. “Yo sé que todos sentimos que el Gobierno lleva como seis meses, pero todavía no cumplimos ni siquiera un mes”, afirmó.

Sedini explicó que el plan migratorio contempla un enfoque integral, que incluye tanto expulsiones administrativas y judiciales como incentivos para la salida voluntaria de migrantes en situación irregular.

Entre las medidas consideradas se encuentran la eliminación de beneficios para quienes permanezcan en condición irregular y sanciones para quienes los contraten. Además, el Ejecutivo impulsa iniciativas legislativas como tipificar el ingreso irregular al país como delito.

A estas medidas se suma el denominado “plan escudo fronterizo”, que involucra a distintas carteras, entre ellas Seguridad, Defensa y Obras Públicas, con el objetivo de reforzar el control en las fronteras.

La vocera adelantó que a fines de abril el Gobierno presentará nuevos proyectos de ley relacionados con la política migratoria.

Consultada por las críticas respecto a la lentitud en la implementación de expulsiones, Sedini insistió en que los resultados no pueden ser inmediatos. “Si logramos avanzar con datos concretos, con expulsiones masivas en seis meses o un año, sí es dar respuestas rápidas”, señaló.

Finalmente, la ministra subrayó que el objetivo del Ejecutivo es modificar los incentivos que hoy existen en el sistema migratorio. “Tenemos que dar señales de que no es más fácil estar irregular en Chile que en otra parte”, concluyó.