Sedini descarta cambio de gabinete antes de septiembre: “Vamos a hacer una fonda entre todos”

La ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, se refirió a las críticas provenientes desde el oficialismo por el desempeño del gabinete y, en particular, por su rol como vocera del Ejecutivo.

En las últimas semanas, dirigentes de partidos aliados han cuestionado la intensidad de la vocería durante el inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast y han apuntado a imprecisiones en algunas intervenciones públicas de la ministra.

Sin embargo, Sedini no es la única secretaria de Estado que ha estado bajo cuestionamientos dentro del propio oficialismo. También han sido objeto de críticas la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; la ministra de la Mujer, Judith Marín; y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En conversación con Radio 13c, la vocera fue consultada por versiones que circulan en el sector sobre la posibilidad de que algunos ministros no permanezcan en sus cargos hasta septiembre.

“Primero que todo, yo creo que no solo van a llegar a bailar cueca, sino que vamos a hacer una fonda entre todos los ministros”, afirmó.

La secretaria de Estado defendió la conformación del gabinete del Presidente Kast y señaló que se trata de un equipo adecuado para enfrentar el inicio de la administración.

“Yo tengo mucha fe en el gabinete que armó el Presidente Kast, porque en este, y podemos insistir, gobierno de emergencia se requerían ciertas personalidades en particular, y creo que los ministros están muy bien elegidos para cada una de las carteras”, sostuvo.

Respecto de las críticas provenientes desde el propio oficialismo, Sedini planteó que forman parte del debate político, aunque advirtió que algunas de ellas reflejan expectativas prematuras.

“Siempre van a haber opiniones diversas, hay gente que va a opinar que le gusta o no le gusta un ministro u otro, pero cuando hay críticas tan profundas, cuando uno lleva dos semanas, demuestra un poco una ansiedad política con poca realidad de la gestión”, señaló.

En relación con su rol como vocera del gobierno, la ministra afirmó que asumió la responsabilidad de representar al Ejecutivo en momentos complejos.

“Yo vine a ser la cara del gobierno como vocera, lo voy a hacer, no me voy a esconder, nos tocó enfrentar una crisis y hubo que salir”, indicó.

Sobre los cuestionamientos a su estilo comunicacional, Sedini señaló que no responderá a interpretaciones externas.

“No me voy a hacer cargo de las interpretaciones de cada uno (…) En este caso, soy yo y el estilo lo pongo yo, y es el estilo también del presidente Kast”, afirmó.

La ministra concluyó señalando que el gobierno debe ser evaluado por los resultados de su gestión.

“Las críticas son parte del mundo político (…) nosotros estamos aquí para hacer nuestro trabajo y que nos midan con resultados”, sostuvo.