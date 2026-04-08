Liceo de Aplicación: overoles blancos se enfrentan a Carabineros y lanzan molotov

Una nueva jornada de incidentes se registró este martes en un establecimiento emblemático de la Región Metropolitana, esta vez en el Liceo de Aplicación de Santiago.

Según las primeras informaciones, cerca de las 09:30 horas un grupo de encapuchados rompió el portón de acceso del establecimiento y salió hacia la vía pública con overoles blancos.

Posteriormente, los manifestantes lanzaron alrededor de 15 bombas molotov contra personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros que se encontraba en el lugar.

Uno de los artefactos incendiarios provocó fuego en una palmera ubicada en el sector, el cual fue controlado posteriormente por personal policial.

El director del establecimiento salió al exterior con el objetivo de intentar dialogar con los manifestantes mientras se desarrollaban los incidentes.

Producto de la situación, el tránsito fue suspendido en avenida Ricardo Cumming, en el tramo comprendido entre la Alameda y calle Moneda.

El teniente coronel Arnaldo Carrasco, comisario de la 3.ª Comisaría de Santiago, informó que hasta el momento no se registran personas detenidas.

Asimismo, señaló que el incendio en la palmera fue controlado por el carro lanzaaguas de Carabineros.

“No hay heridos ni lesionados y, al momento, la situación se encuentra con total normalidad; los alumnos están saliendo de las salas de clase (…) No hay ingreso de Carabineros debido a que las personas se habrían sacado los overoles”, indicó.

Por su parte, Paulina Retamales, directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, explicó que los incidentes ocurrieron durante el recreo y que, debido a los hechos, se produjo un corte de electricidad en el establecimiento.

A raíz de lo anterior, se determinó suspender las clases correspondientes a la jornada de la mañana y proceder al despacho de los estudiantes.