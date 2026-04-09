Tres gendarmes se desmayan durante acto encabezado por Presidente Kast

Tres funcionarios y estudiantes de Gendarmería se desmayaron este jueves durante una ceremonia encabezada por el Presidente José Antonio Kast en la Escuela de Formación Penitenciaria, en la comuna de El Bosque.

El Mandatario asistió al recinto cerca del mediodía para promulgar la incorporación de Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad, medida que establece que la institución pase a depender del Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por Trinidad Steinert.

El primer incidente ocurrió mientras se desarrollaba el discurso presidencial, cuando uno de los estudiantes uniformados se desvaneció mientras permanecía en formación junto al resto de los asistentes. El funcionario fue auxiliado en el lugar, incluyendo asistencia del senador Juan Luis Castro, médico de profesión, quien se encontraba presente en la actividad.

Minutos después, una segunda funcionaria de Gendarmería cayó a espaldas del Presidente, hecho que fue captado por la transmisión oficial de la ceremonia y obligó a una breve interrupción del acto.

Al advertir la situación, Kast solicitó atención médica para la afectada. “Vamos a pedirle al doctor que ejerza su rol, voy a hablar más rápido para que no seguir aburriendo…”, señaló mientras la funcionaria era retirada del lugar.

Posteriormente, una tercera estudiante también debió abandonar la formación tras presentar complicaciones, mientras la actividad continuaba.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, promulga la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile a las Fuerzas de Orden y Seguridad. https://t.co/5hK0kN3UWu — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) April 9, 2026

El senador Juan Luis Castro señaló a Radio Biobío que los desmayos corresponderían a cuadros de síncope, atribuidos a que los estudiantes permanecieron de pie desde las 10:00 horas y la ceremonia se realizó cerca del mediodía, sumado al calor y la deshidratación. No obstante, descartó que se tratara de una falta de alimentación, dado el régimen interno de Gendarmería. “No es que se hayan aburrido con el discurso”, afirmó.

Durante la ceremonia, el Presidente también se refirió al retraso en el inicio del evento y a las condiciones del recinto. “Pedimos disculpas por el retardo, porque el retardo causa estragos. Y dentro de la infraestructura que nos falta, la directora nos decía que falta sombra”, afirmó.

Según trascendió, los estudiantes permanecieron por más de una hora expuestos al sol antes del comienzo de la actividad. Hasta el momento no se han informado oficialmente las causas de los desmayos.