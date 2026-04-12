UDI pide “altura de miras” a Partido Republicano y salir de modo de campaña para no dañar a Gobierno

La Unión Demócrata Independiente (UDI) pidió “altura de miras” al Partido Republicano y le pidió salir de “modo de campaña” para no dañar más al gobierno de José Antonio Kast, informó emol.

La situación se da en medio de una serie de tensiones al interior de la derecha a un mes de la asunción del mandatario republicano.

Específicamente, el diputado Eduardo Cretton (UDI) advirtió en redes sociales que “si el Partido Republicano no actúa con altura de miras y sigue pegado en la lógica de la campaña, le va terminar haciendo un daño enorme al gobierno del presidente Kast”.

El jefe de la bancada republicana, Benjamín Moreno, respondió a esos cuestionamientos.

“No estamos en la lógica de campaña, estamos en la lógica de país. Confundir los medios con los fines no te ayudan a cumplir metas, hay que alinear los medios con los fines, y para eso se debe partir por no confundir el objetivo”.

“Nadie, absolutamente nadie en el Parlamento, necesita militar o ser parte de tal o cual partido para apoyar medidas de sentido común y de reconstrucción nacional”, agregó.

¿Una sola coalición?

La UDI además propuso al oficialismo configurar en una sola coalición, que agrupe a los ocho partidos que respaldaron a José Antonio Kast y deje atrás a Chile Vamos.

Sin embargo, la propuesta abrió una diferencia al interior del bloque, evidenciando diferencias entre sus principales fuerzas. Desde el Partido Republicano, la idea fue rápidamente descartada.

El jefe de bancada, Benjamín Moreno (Republicanos), sostuvo en Radio ADN que el foco debe estar en la agenda más que en cambios estructurales.

Primero se deben “resolver los temas de fondo concretos, y una coalición o un grupo de partidos distintos no es lo que va a determinar si es que vas a ser capaz de sacar esa agenda o no”, expresó.

En esa línea, agregó que “lo principal es que todas las personas que somos parte del oficialismo, junto con quienes quieren recuperar este país, estén de acuerdo en ciertas medidas básicas y apoyen al Gobierno en esas materias”.

La postura también generó distancia en Renovación Nacional. La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, enfatizó las diferencias entre los partidos del sector, afirmando que “el estilo de hacer política de Chile Vamos es diferente, quizás, al de los republicanos, libertarios y socialcristianos”.

“Falta de comunicación”

Al interior Chile Vamos reconocen que las diferencias con Republicanos han ido en aumento.

Uno de los principales reproches apunta a lo que consideran una escasa presencia pública del partido en el que militaba el Presidente Kast para respaldar al Gobierno, lo que -afirman- los deja a ellos más expuestos en la defensa del Ejecutivo.

Incluso, fuentes del sector señalan que esta dinámica ha generado incomodidad interna, al punto que algunos parlamentarios han optado por restarse de instancias comunicacionales como las vocerías de los jueves en el Congreso, en señal de molestia con la conducción política.

Al interior del Partido Republicano en tanto, señalan que, si bien han mantenido un respaldo alineado con el Gobierno, estiman que parte de las críticas dirigidas a la administración “no son serias” y “no le ofrecen nada al país”, por lo que no ven necesario pronunciarse en cada ocasión.

Caso Sedini

Un ejemplo de estas tensiones fue la molestia que generó en el Congreso la ausencia de la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien se excusó de asistir durante dos días consecutivos a comisiones en la Cámara de Diputados.

Pese a las críticas, desde la UDI salieron a respaldarla.

La jefa de bancada, Flor Weisse, sostuvo que “no tengo ninguna duda que en cuanto sus funciones se lo permitan, la ministra Sedini va a asistir a las comisiones a las cuales sea citada y lo que yo entiendo es que está cumpliendo precisamente funciones de su ministerio que le han impedido estar presente en el Congreso”.

Entre los republicanos, en tanto, evitaron referirse al tema al no conocer las razones de su ausencia.

Por otro lado, en Chile Vamos temen que este escenario podría evolucionar hacia una dinámica similar a la que se vio durante el gobierno de Gabriel Boric. En ese sentido, estiman que eventualmente el Partido Republicano podría verse obligado a dar espacio al bloque en cargos clave del Ejecutivo, incluyendo ministerios, replicando así el ajuste político que en su momento permitió el ingreso del Socialismo Democrático al gobierno, con respaldo del Frente Amplio y el Partido Comunista.