Uno supera los USD$100 millones: ministros entregan declaraciones de patrimonio al filo del plazo

Patrimonios que en algunos casos sobrepasan los 100 millones de dólares marcan las declaraciones de bienes del gabinete del Presidente José Antonio Kast, conocidas en medio de críticas por la escasa transparencia del proceso.

En efecto, el fin de semana venció el plazo legal para que las autoridades del gobierno del Presidente José Antonio Kast presentaran sus declaraciones de patrimonio e intereses ante la Contraloría General de la República. Pese a ello, el proceso quedó marcado por la escasa información disponible en los canales oficiales. Solo dos ministros —el titular de Transportes, Louis de Grange, y la ministra de Educación, María Paz Arzola— subieron sus antecedentes a la plataforma InfoProbidad dentro del plazo establecido.

El resto de la información conocida hasta ahora proviene de filtraciones a medios de comunicación.

Entre las declaraciones reveladas por el diario La Tercera destaca la del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien declaró tres propiedades. Entre ellas, una vivienda en Las Condes con un avalúo fiscal superior a $820 millones, además de una propiedad en Zapallar por más de $357 millones y otro inmueble en la misma comuna por cerca de $204 millones. A ello suma inversiones, como su participación en Macro Capital Partners SpA valorizada en $568 millones, y un crédito hipotecario por $673 millones.

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, informó la propiedad de un inmueble en Vitacura con un avalúo cercano a $302 millones, junto con pasivos que alcanzan los $224 millones, incluyendo un crédito hipotecario y deudas con una sociedad vinculada.

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, declaró ahorros previsionales voluntarios (APV) por más de $419 millones, además de propiedades en Temuco y Viña del Mar, esta última con un avalúo superior a $131 millones.

La ministra de Bienes Nacionales, María Catalina Parot, reportó un patrimonio inmobiliario que supera los $1.300 millones, compuesto por cinco propiedades. Dos de ellas están en Lo Barnechea —una por $384 millones y otra por $528 millones—, además de tres inmuebles en la Región del Maule.

Por su parte, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, declaró una propiedad con un avalúo superior a $616 millones, además de otros bienes raíces en Santiago con valores cercanos a los $40 millones cada uno.

En el área de Energía, la ministra Ximena Rincón informó un inmueble en Las Condes por más de $570 millones, junto con una propiedad en Papudo y activos financieros, incluyendo acciones en Latam Airlines y una participación en SQM.

El ministro de Cultura, Juan Francisco Undurraga, declaró acciones en una sociedad por cerca de $144 millones, además de un vehículo tasado en $28 millones y participación en otras sociedades.

Entre los patrimonios más altos del gabinete figura el del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien declaró participaciones en más de 50 sociedades de distintos rubros. Según los antecedentes difundidos por el matutino, sus activos superan los US$100 millones, provienes en su mayoría del área de la construcción.

En tanto, el canciller Francisco Pérez Mackenna —cuya declaración aún no está disponible públicamente— adelantó que su patrimonio bordea los US$85 millones, dependiendo del método de valorización utilizado. Cabe recordar que el ministro de RREE se desempeñó previo a su llegada al gobierno como gerente general de Quiñenco, la empresa matriz del Grupo Luksic.