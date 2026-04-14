Experto Juan Manuel Bautista: población de EEUU “no va a perdonar” a Trump por alza de gasolina

En medio de la escalada internacional y las tensiones en Medio Oriente, el costo político para Donald Trump podría no venir solo por decisiones militares, sino por un factor mucho más cotidiano: el precio de la gasolina. Así lo advirtió el experto en Derecho Internacional Juan Manuel Bautista, quien planteó que el impacto económico interno será determinante en la evaluación ciudadana del mandatario.

“La población norteamericana seguramente no le va a perdonar el hecho de que el precio de la gasolina (…) haya subido tanto”, sostuvo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

El académico explicó que las reiteradas prórrogas anunciadas por Trump en torno al conflicto en el Estrecho de Ormuz responden, en parte, a intentos por contener el alza de los precios del combustible. “Lo hace siempre para que el precio baje de alguna manera, pero ahora se encuentra en un callejón sin salida”, afirmó.

En ese contexto, Bautista sostuvo que la estrategia del gobierno estadounidense enfrenta límites tanto políticos como operativos, especialmente frente a escenarios de mayor escalada.

A su juicio, uno de los puntos más complejos es la posibilidad de bloquear el Estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo a nivel global. “Militarmente es muy difícil que Estados Unidos pueda ejercer un doble bloqueo (…) porque hay minas”, explicó.

El experto añadió que la situación actual ha terminado por fortalecer la posición de Irán en el conflicto. “La paradoja (…) es que el Estrecho de Ormuz ha sido una carta que está jugando hábilmente ahora Irán”, señaló.

En paralelo, Bautista también apuntó al rol de Israel en la prolongación del conflicto, sugiriendo que existen incentivos políticos internos para mantener la tensión en la región.

Con todo, el análisis pone el foco en un elemento clave: más allá de la geopolítica, el impacto en el bolsillo de los ciudadanos estadounidenses podría terminar siendo el factor más determinante para el futuro político de Trump.