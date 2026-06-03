De San Carlos al mundo: estudiantes causan furor con su bomba de agua activada por celular

“Bomba de soga domotizada” es el nombre del proyecto con el cual un grupo de estudiantes del Liceo Politécnico de San Carlos se ha llevado todos los honores en diferentes encuentros tecnológicos estudiantiles. Consiste en reemplazar el esfuerzo físico del bombeo manual mediante un sistema motorizado, programado por los propios estudiantes y controlado por un celular reciclado, que permite gestionar la extracción de agua a distancia a través de una aplicación conectada a internet.

Gracias a esta idea obtuvieron medalla de plata en la competencia internacional Infomatrix 2026, realizada en Rumania, y ahora se aprestan para presentarla en otros encuentros internacionales.

En un encuentro con autoridades educacionales de Ñuble en el que fueron galardonados por sus logros, los estudiantes Fernanda Rubio, Claudio Castillo y Catalina Carrere, acompañados por el director del establecimiento, Gonzalo Muñoz, y sus profesores Naim Rodríguez y Francisco Olate, contaron detalles de la experiencia vivida representando a Chile en uno de los encuentros tecnológicos escolares más importantes del mundo.

Los estudiantes contaron que fueron invitados a participar en la Feria Tecnológica de China, programada para noviembre de este año, y también recibieron una invitación por parte del equipo mexicano del Infomatrix para viajar a México durante agosto para exponer su innovador proyecto.

Por si fuera poco, sumaron una nueva invitación, esta vez de Solacyt, organización internacional sin fines de lucro dedicada a promover la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación STEAM en Latinoamérica, quienes acreditaron al equipo para asistir al Robomatrix Iberoamericano en México.

Según explicaron los estudiantes, “el interés no solo radica en el desarrollo tecnológico presentado por el equipo, sino también en conocer el método de enseñanza impulsado por el establecimiento, especialmente desde la especialidad de Electrónica del Liceo Politécnico de San Carlos”.

“Nosotros participamos en la competencia de Robótica de Solacyt acá en Chile, donde clasificamos a Ecuador este 2026, pero priorizamos el mundial en Rumania, y ahora en conversación con el Presidente mundial de Solacyt nos validó esa acreditación para ir a competir a México. Solacyt ha sido un gran aliado, así como todas las demás entidades que nos han ayudado, y estamos tremendamente contentos por todos los desafíos que tenemos por delante”, afirmó el profesor Naim Rodríguez.

La directora ejecutiva (s) del SLEP Punilla Cordillera, Ana Paola Correa, destacó que “este tipo de logros demuestran que desde la educación pública se pueden alcanzar grandes metas y competir al más alto nivel internacional“.