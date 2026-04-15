Alejandro Weber: “Es difícil de explicar” alza de combustibles mientras bajan impuestos a empresas

El diseño económico del Gobierno empieza a tensionarse no solo en el Congreso, sino también en la percepción ciudadana. Mientras suben los combustibles, se abre el debate por bajar impuestos a las grandes empresas, una combinación que incluso desde sectores técnicos reconocen como difícil de sostener.

El exsubsecretario de Hacienda Alejandro Weber advirtió que el Ejecutivo enfrenta un problema evidente al intentar compatibilizar ambas señales.

“Es difícil explicarle a la gente que acaba de subir el estanque de bencina en un 30-35% (…) y por el otro lado, vamos a bajar los impuestos a las grandes compañías”, sostuvo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

El economista planteó que este escenario no solo representa un desafío técnico, sino también político y comunicacional. “Es efectivamente un problema que el gobierno va a tener que administrar con mucho pragmatismo y también con un relato”, afirmó.

El debate se da en medio de la propuesta del Ejecutivo de reducir el impuesto corporativo del 27% al 23%, una de las medidas más controvertidas del proyecto de reconstrucción impulsado por el Presidente José Antonio Kast.

En ese contexto, Weber cuestionó las cifras que han circulado sobre el impacto fiscal de la medida, asegurando que han sido sobredimensionadas. “El costo fiscal bruto de rebajar un punto y medio del impuesto corporativo es de aproximadamente 700 millones de dólares en el año. No son mil ochocientos millones”, enfatizó.

Según explicó, la regla general indica que una baja de un punto en la tasa implica un costo cercano a 0,15% del PIB, lo que luego se compensa parcialmente con efectos de mayor crecimiento económico. “El efecto neto en el mediano plazo es de aproximadamente 300 millones de dólares de menor recaudación”, detalló.

Pese a ello, reconoció que la percepción pública puede ir en una dirección distinta. “Se instala el discurso de que los más ricos son favorecidos y los otros quedan en tierra de nadie”, advirtió.