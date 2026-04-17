Alcaldesa Karina Delfino al Gobierno: “Las personas están exigiendo que cumpla con lo que prometió”

La alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Karina Delfino, criticó el rumbo del Gobierno tras la presentación de su Ley Miscelánea, apuntando a un incumplimiento de promesas clave en materia de seguridad y economía.

“Las personas hoy día están exigiendo que el Gobierno cumpla lo que prometió”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, enfatizando que las principales preocupaciones de la ciudadanía siguen siendo esos dos ámbitos.

En ese sentido, sostuvo que, pese al inicio de la actual administración, no se perciben cambios concretos. “Hoy día los vecinos y vecinas no han visto ningún cambio (…) respecto a antes del gobierno y después del gobierno”, señaló.

Respecto al eje económico del proyecto, Delfino descartó que la iniciativa beneficie a la clase media, en contraste con lo planteado por el Ejecutivo. “Yo no creo que el proyecto beneficie a la clase media (…) no hay medidas que puedan beneficiar directamente a la clase media”, afirmó.

Asimismo, criticó el enfoque general de la propuesta. “Esta iniciativa (…) lo que está planteando es beneficiar a las grandes fortunas, a las empresas, y en realidad a las personas que tienen más recursos, y no a la clase media”, agregó.

La alcaldesa también abordó las promesas del Gobierno en materia de seguridad, cuestionando su viabilidad. “Haber planteado que iban a expulsar los 300.000 migrantes no es sostenible (…) expulsar migrantes es caro, no tiene un costo fiscal barato para Chile”, advirtió.

En paralelo, apuntó a la falta de claridad en las ayudas sociales comprometidas. En particular, cuestionó el cambio en la política de entrega de vales de gas. “Fue un anuncio bastante irresponsable”, sostuvo.

Según explicó, el anuncio inicial generó una alta expectativa en la ciudadanía. “Lo que se generó de manera inmediata en todas nuestras municipalidades (…) fue una gran cantidad de personas pidiendo sus vales de gas”, indicó, criticando que posteriormente se modificara el mecanismo hacia transferencias directas.

Las declaraciones de Delfino se enmarcan en una postura compartida por decenas de alcaldes, quienes han manifestado reparos al proyecto del Ejecutivo, señalando que no aborda las necesidades de la mayoría de la población y que impacta directamente en los municipios.

En ese contexto, la jefa comunal insistió en que el Gobierno debe alinear su agenda con las demandas ciudadanas. “Tienen que hacerse cargo de esos dolores (…) economía y seguridad”, concluyó.