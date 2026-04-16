Javier Couso y Ley Miscelánea del Presidente Kast: “A mi juicio es de dudosa constitucionalidad”

El ambicioso paquete de reformas presentado por el Gobierno no solo abrió un flanco político, sino también jurídico. Desde el mundo constitucional, ya advierten que la iniciativa podría enfrentar serios cuestionamientos por la forma en que fue diseñada.

Uno de los que encendió las alarmas fue el abogado constitucionalista Javier Couso, quien fue categórico al evaluar la Ley Miscelánea impulsada por el Presidente José Antonio Kast: “A mi juicio es de dudosa constitucionalidad”.

El académico planteó que el problema no radica únicamente en el contenido del proyecto, sino en su estructura, al reunir en una sola iniciativa materias tan diversas como seguridad, reconstrucción, reforma tributaria y permisología.

“Las leyes misceláneas son de técnica legislativa defectuosa”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, agregando que existe consenso en la doctrina constitucional sobre los riesgos de este tipo de iniciativas.

Según explicó, la Constitución chilena —en su artículo 69— prohíbe introducir indicaciones ajenas a las ideas matrices de un proyecto precisamente para evitar este tipo de situaciones.

El objetivo de esa restricción, sostuvo, es impedir que se generen proyectos “tipo árbol de navidad”, cargados de materias inconexas que dificultan una discusión legislativa seria. “Eso impide una deliberación informada, atenta, profunda, técnicamente eficaz”, advirtió.

Pero el diagnóstico de Couso va más allá. A su juicio, el proyecto del Ejecutivo no solo roza ese límite, sino que lo tensiona de una manera inédita. El punto crítico, explicó, es que la Constitución nunca previó un escenario en que fuera el propio Ejecutivo el que presentara un proyecto con múltiples “ideas matrices” simultáneas.

“El constituyente no se puso en la hipótesis de que el Ejecutivo presentara un proyecto con 15 o 16 ideas matrices (…) se va a plantear un problema constitucional evidente”, señaló.

En ese contexto, advirtió que el caso podría terminar en el Tribunal Constitucional, donde se abriría un debate complejo. “Es un caso difícil es un caso difícil porque el Tribunal Constitucional tiene que poner en la balanza dos cuestiones claves: por una parte, la debida deferencia al Parlamento y al Ejecutivo en sus labores colegisladoras y por otra parte, su deber de guardián de la Constitución”, explicó.

El análisis se produce luego de que el Gobierno presentara un paquete de cerca de 40 medidas, incluyendo la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, la reintegración del sistema tributario y la creación de un estatuto de invariabilidad por 25 años para grandes inversiones.

Para Couso, el riesgo no es solo jurídico, sino también político: al concentrar múltiples reformas en un solo proyecto, se abre espacio a negociaciones cruzadas —lo que denominó “pirquineo de votos”— que distorsionan el debate legislativo.