Swett advierte que pymes recibieron “baldazo de agua fría” con Ley Miscelánea del Presidente Kast

El presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, advirtió sobre los efectos que podría tener la Ley Miscelánea impulsada por el Gobierno en el sector de las pequeñas y medianas empresas, cuestionando uno de los cambios clave en materia tributaria.

En entrevista con CNN Chile Radio, el dirigente gremial señaló que la eliminación del carácter permanente de la tasa reducida para pymes —fijada actualmente en 12,5%— generó preocupación en el sector. “Fue un baldazo de agua fría”, afirmó, apuntando directamente al diseño del proyecto.

Swett sostuvo que la medida genera una tensión en la lógica del sistema tributario propuesto. “Cuando tú presentas un proyecto donde a las pymes se les sube los impuestos y a las grandes empresas se los baja, es poco sostenible políticamente”, indicó.

Actualmente, la tasa reducida para pequeñas empresas tiene un carácter transitorio, con un cronograma que contempla su aumento progresivo en los próximos años. Según el dirigente, esto impacta directamente en la planificación financiera de los emprendedores, quienes dependen del flujo de caja para operar.

En ese sentido, explicó que muchas pymes terminan solicitando devoluciones de impuestos, lo que —a su juicio— refleja una carga financiera indirecta sobre el sector. “No estamos pidiendo una ayuda ni un subsidio del Estado, lo único que estamos pidiendo es que no nos hagan financiar al Estado con el bolsillo de las pymes”, señaló.

El dirigente también abordó el impacto que estas medidas podrían tener en el empleo, recordando que las pequeñas y medianas empresas representan una proporción significativa de los puestos de trabajo en el país.

“Para reactivar la economía, el ministro sabe que necesita activar a las grandes empresas (…) pero políticamente es bastante poco técnico que se suba el impuesto a las pymes para financiar la rebaja a las grandes”, agregó.

Finalmente, Swett planteó que el debate legislativo será clave para ajustar el proyecto, señalando que existe espacio para reponer el beneficio tributario permanente para las pymes durante la tramitación en el Congreso.