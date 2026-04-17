Axel Callís califica como “ideológica” Ley Miscelánea de Kast: “Decir lo contrario es una falacia”

El sociólogo y director de TuInfluyes, Axel Callís, cuestionó la Ley Miscelánea presentada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, calificándola como una propuesta “profundamente ideológica”, en contraste con la definición oficial del Ejecutivo.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Callís rechazó directamente el planteamiento del Gobierno de que se trata de un proyecto meramente técnico o de reconstrucción. “Decir que este no es un proyecto ideológico es una falacia”, sostuvo, apuntando al núcleo conceptual de la iniciativa.

“Es profundamente ideológico apostar, pensar, proyectar que el mero crecimiento económico va a atraer el desarrollo y la riqueza a Chile. Eso es una postura ideológica”, afirmó, enfatizando que toda decisión en materia económica responde a una visión política de fondo.

En esa línea, explicó que tanto las posturas promercado como las que fortalecen el rol del Estado implican definiciones ideológicas. “Cada vez que uno interviene pro Estado (…) o pro mercado, o generando una baja en las barreras económicas, está operando ideológicamente, y la apuesta que hace el gobierno es esa”, planteó.

Callís también identificó lo que, a su juicio, es el objetivo central del proyecto impulsado por el Ejecutivo. “La misión fundamental de este gobierno es generar las condiciones para que las empresas (…) tengan menos barreras para hacer fluir el capital. Así de sencillo y así de clásico”, indicó.

A partir de ese diagnóstico, el analista sostuvo que la orientación del proyecto responde a una lógica estructural que trasciende medidas puntuales. “Me da la impresión de que la misión fundamental de este gobierno es generar cambios estructurales en la forma como entendemos la economía”, agregó.

Sin embargo, advirtió que este énfasis tendría costos en otras áreas prioritarias. “De hecho, es tan relevante ese propósito (…) que han descuidado completamente el tema de la seguridad, que era la principal oferta de este gobierno”, afirmó.

Las declaraciones del sociólogo se producen en medio del debate político generado tras la cadena nacional del mandatario, donde presentó un paquete de medidas que incluye, entre otros puntos, la rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%.

Mientras desde el Ejecutivo se ha defendido la iniciativa como un motor para el crecimiento económico y la reactivación, desde distintos sectores han surgido cuestionamientos sobre su enfoque, su impacto distributivo y las prioridades que establece.

En ese contexto, Callís insistió en que el proyecto debe ser entendido desde su dimensión política. “Eso es parte de lo que la gente votó”, concluyó, reafirmando que la propuesta responde a una definición ideológica clara en materia económica.