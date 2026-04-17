Expresidente Boric llegará a España para participar en encuentro “En Defensa de la Democracia”

El expresidente de la República, Gabriel Boric, arribará a España para participar en el encuentro internacional “En Defensa de la Democracia”, que se realizará este 18 de abril en la ciudad de Barcelona.

La instancia corresponde a la Cuarta Reunión de Alto Nivel de esta plataforma, impulsada en 2024 como un espacio de coordinación entre líderes internacionales frente a fenómenos como la polarización, la desinformación y los desafíos al sistema democrático.

Boric participará en calidad de cofundador de la iniciativa y tendrá un rol activo como moderador del encuentro de jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrollará en el recinto Fira Barcelona.

La reunión abordará tres ejes principales: instituciones y multilateralismo; desinformación y tecnologías digitales; y extremismo y desigualdad, en un formato de diálogo entre autoridades y representantes internacionales.

El evento forma parte de una serie de hitos que han marcado el desarrollo de esta plataforma, entre ellos la primera reunión realizada en el marco de la Asamblea General de la ONU en 2024, una instancia preparatoria en Santiago en 2025 y una tercera cita en la Asamblea General de 2025, donde se definió a España como sede de esta nueva versión.

La participación de Boric se da en su primera aparición pública internacional desde que dejó la Presidencia el pasado 11 de marzo, tras un período en que ha mantenido un bajo perfil.

En su etapa como jefe de Estado, el exmandatario ya había tenido un rol relevante en esta iniciativa, incluyendo la organización de la reunión preparatoria realizada en Santiago, en la que participaron líderes como Pedro Sánchez, Luiz Inácio Lula da Silva, Yamandú Orsi y Gustavo Petro.