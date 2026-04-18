“Qué ordinariez”: Marta Larraechea arremete contra parlamentarios PS por críticas a almuerzo de Kast

El comentario de la exprimera dama surge en plena polémica por la reunión en La Moneda, cuestionada por la oposición y ya en revisión de Contraloría tras la denuncia de la senadora Cicardini y el diputado Manouchehri. [Lo + leído]

Crítica sin filtro: La exprimera dama Marta Larraechea arremetió contra parlamentarios del PS por cuestionar el almuerzo de José Antonio Kast en La Moneda, calificando las críticas como una “ordinariez” .

La exprimera dama arremetió contra parlamentarios del PS por cuestionar el almuerzo de en La Moneda, calificando las críticas como una . Ataque directo a parlamentarios: Larraechea apuntó específicamente a la senadora Daniella Cicardini y al diputado Daniel Manouchehri , cuestionando su rol legislativo: “¿Cómo gente así está en el Congreso…?”.

Larraechea apuntó específicamente a la senadora y al diputado , cuestionando su rol legislativo: “¿Cómo gente así está en el Congreso…?”. Origen de la polémica: El conflicto surge por el almuerzo que Kast ofreció a excompañeros universitarios en La Moneda , lo que generó críticas por un eventual uso de recursos públicos.

El conflicto surge por el almuerzo que Kast ofreció a excompañeros universitarios en , lo que generó críticas por un eventual uso de recursos públicos. Ofensiva del PS: Los parlamentarios socialistas han sido de los más duros en cuestionar la actividad, afirmando que “La Moneda no es su fundo” y presentando antecedentes ante la Contraloría para que investigue.

Los parlamentarios socialistas han sido de los más duros en cuestionar la actividad, afirmando que y presentando antecedentes ante la Contraloría para que investigue. Escalada política: Las declaraciones de Larraechea elevan el tono del debate, trasladando la controversia desde lo institucional a un enfrentamiento político directo en redes sociales. 👉 Lee el artículo completo en el siguiente link