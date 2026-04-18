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“Qué ordinariez”: Marta Larraechea arremete contra parlamentarios PS por críticas a almuerzo de Kast
El comentario de la exprimera dama surge en plena polémica por la reunión en La Moneda, cuestionada por la oposición y ya en revisión de Contraloría tras la denuncia de la senadora Cicardini y el diputado Manouchehri. [Lo + leído]
- Crítica sin filtro: La exprimera dama Marta Larraechea arremetió contra parlamentarios del PS por cuestionar el almuerzo de José Antonio Kast en La Moneda, calificando las críticas como una “ordinariez”.
- Ataque directo a parlamentarios: Larraechea apuntó específicamente a la senadora Daniella Cicardini y al diputado Daniel Manouchehri, cuestionando su rol legislativo: “¿Cómo gente así está en el Congreso…?”.
- Origen de la polémica: El conflicto surge por el almuerzo que Kast ofreció a excompañeros universitarios en La Moneda, lo que generó críticas por un eventual uso de recursos públicos.
- Ofensiva del PS: Los parlamentarios socialistas han sido de los más duros en cuestionar la actividad, afirmando que “La Moneda no es su fundo” y presentando antecedentes ante la Contraloría para que investigue.
- Escalada política: Las declaraciones de Larraechea elevan el tono del debate, trasladando la controversia desde lo institucional a un enfrentamiento político directo en redes sociales.