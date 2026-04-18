Se le desordena el naipe a Iván Poduje: las renuncias que nadie explica en el Minvu

Pese a ser uno de los ministros mejor evaluados, existen tensiones al interior de la cartera que dirige Poduje: renuncias, traslados y acusaciones de malos tratos. La situación ha vuelto lenta la gestión y podría afectar los plazos impuestos para el proceso de reconstrucción.

Tensiones internas en el Minvu: Pese a ser uno de los ministros mejor evaluados, Iván Poduje enfrenta un complejo escenario interno marcado por renuncias, traslados y cuestionamientos a la gestión dentro del ministerio.

Pese a ser uno de los ministros mejor evaluados, enfrenta un complejo escenario interno marcado por dentro del ministerio. Salidas clave en el equipo: Al menos dos figuras relevantes dejaron sus cargos: la jefa de Finanzas, Victoria Saud , y el jefe de gabinete de la subsecretaría, Tomás de Tezanos ; además, se menciona la situación incierta de Michelle Browne , en Política Habitacional.

Al menos dos figuras relevantes dejaron sus cargos: la jefa de Finanzas, , y el jefe de gabinete de la subsecretaría, ; además, se menciona la situación incierta de , en Política Habitacional. Problemas de trato y liderazgo: Fuentes internas atribuyen las salidas a “diferencias en las formas de relacionarse e instruir” , apuntando tanto al ministro como a la subsecretaria, lo que ha generado mal clima laboral.

Fuentes internas atribuyen las salidas a , apuntando tanto al ministro como a la subsecretaria, lo que ha generado mal clima laboral. Comunicación deficiente: Funcionarios cuestionan la falta de explicaciones formales sobre las desvinculaciones, señalando que la información se ha transmitido de forma informal y poco clara , lo que ha aumentado la incertidumbre interna.

Funcionarios cuestionan la falta de explicaciones formales sobre las desvinculaciones, señalando que la información se ha transmitido de forma , lo que ha aumentado la incertidumbre interna. Gestión ralentizada: La falta de lineamientos claros y problemas de coordinación han ralentizado la ejecución de proyectos , afectando especialmente el proceso de reconstrucción comprometido por el Gobierno.

La falta de lineamientos claros y problemas de coordinación han , afectando especialmente el proceso de reconstrucción comprometido por el Gobierno. Contraste con imagen pública: Mientras Poduje mantiene una alta evaluación pública y despliegue territorial activo, el clima interno del ministerio muestra un escenario de desorden y tensiones que no se refleja externamente. 👉 Lee el artículo completo en el siguiente link