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Se le desordena el naipe a Iván Poduje: las renuncias que nadie explica en el Minvu
Pese a ser uno de los ministros mejor evaluados, existen tensiones al interior de la cartera que dirige Poduje: renuncias, traslados y acusaciones de malos tratos. La situación ha vuelto lenta la gestión y podría afectar los plazos impuestos para el proceso de reconstrucción.
- Tensiones internas en el Minvu: Pese a ser uno de los ministros mejor evaluados, Iván Poduje enfrenta un complejo escenario interno marcado por renuncias, traslados y cuestionamientos a la gestión dentro del ministerio.
- Salidas clave en el equipo: Al menos dos figuras relevantes dejaron sus cargos: la jefa de Finanzas, Victoria Saud, y el jefe de gabinete de la subsecretaría, Tomás de Tezanos; además, se menciona la situación incierta de Michelle Browne, en Política Habitacional.
- Problemas de trato y liderazgo: Fuentes internas atribuyen las salidas a “diferencias en las formas de relacionarse e instruir”, apuntando tanto al ministro como a la subsecretaria, lo que ha generado mal clima laboral.
- Comunicación deficiente: Funcionarios cuestionan la falta de explicaciones formales sobre las desvinculaciones, señalando que la información se ha transmitido de forma informal y poco clara, lo que ha aumentado la incertidumbre interna.
- Gestión ralentizada: La falta de lineamientos claros y problemas de coordinación han ralentizado la ejecución de proyectos, afectando especialmente el proceso de reconstrucción comprometido por el Gobierno.
- Contraste con imagen pública: Mientras Poduje mantiene una alta evaluación pública y despliegue territorial activo, el clima interno del ministerio muestra un escenario de desorden y tensiones que no se refleja externamente.