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Sedini justifica su respuesta por Estrecho de Magallanes: “No sabía de qué me estaban preguntando”
La vocera de Gobierno afirmó que no contaba con los antecedentes al momento de responder a la prensa, calificó de “exageración” las críticas y luego reiteró que el Estrecho de Magallanes “por supuesto que es chileno”.
- Justificación de la vocera: La ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, explicó la polémica por sus dichos sobre el Estrecho de Magallanes señalando que “no sabía de qué me estaban realmente preguntando” al momento de responder a la prensa.
- Falta de antecedentes en el momento: Indicó que no contaba con la información necesaria cuando fue consultada y que por eso optó por entregar una respuesta institucional y derivar el tema a Cancillería.
- Contexto de la confusión: Sedini explicó que la situación ocurrió tras una jornada de actividades oficiales y que no había escuchado previamente los dichos de una autoridad argentina que originaron la polémica.
- Críticas “exageradas”: La vocera calificó las reacciones como una “exageración”, sosteniendo que el episodio fue sobredimensionado en el debate público.
- Postura posterior clara: Ya con mayor información, afirmó de manera categórica que “el Estrecho de Magallanes por supuesto que es chileno”, descartando cualquier duda sobre la soberanía.
- Reacciones a su gestión: También señaló que parte de las críticas que ha recibido desde que asumió el cargo apuntan a aspectos ajenos a su desempeño, incluyendo comentarios que calificó como caricaturas o incluso machistas.