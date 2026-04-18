Sedini justifica su respuesta por Estrecho de Magallanes: “No sabía de qué me estaban preguntando”

La vocera de Gobierno afirmó que no contaba con los antecedentes al momento de responder a la prensa, calificó de “exageración” las críticas y luego reiteró que el Estrecho de Magallanes “por supuesto que es chileno”.

Justificación de la vocera: La ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini , explicó la polémica por sus dichos sobre el Estrecho de Magallanes señalando que “no sabía de qué me estaban realmente preguntando” al momento de responder a la prensa.

La ministra secretaria general de Gobierno, , explicó la polémica por sus dichos sobre el Estrecho de Magallanes señalando que al momento de responder a la prensa. Falta de antecedentes en el momento: Indicó que no contaba con la información necesaria cuando fue consultada y que por eso optó por entregar una respuesta institucional y derivar el tema a Cancillería .

Indicó que no contaba con la información necesaria cuando fue consultada y que por eso optó por entregar una . Contexto de la confusión: Sedini explicó que la situación ocurrió tras una jornada de actividades oficiales y que no había escuchado previamente los dichos de una autoridad argentina que originaron la polémica.

Sedini explicó que la situación ocurrió tras una jornada de actividades oficiales y que no había escuchado previamente los dichos de una autoridad argentina que originaron la polémica. Críticas “exageradas”: La vocera calificó las reacciones como una “exageración” , sosteniendo que el episodio fue sobredimensionado en el debate público.

La vocera calificó las reacciones como una , sosteniendo que el episodio fue sobredimensionado en el debate público. Postura posterior clara: Ya con mayor información, afirmó de manera categórica que “el Estrecho de Magallanes por supuesto que es chileno” , descartando cualquier duda sobre la soberanía.

Ya con mayor información, afirmó de manera categórica que , descartando cualquier duda sobre la soberanía. Reacciones a su gestión: También señaló que parte de las críticas que ha recibido desde que asumió el cargo apuntan a aspectos ajenos a su desempeño, incluyendo comentarios que calificó como caricaturas o incluso machistas. 👉 Lee el artículo completo en el siguiente link