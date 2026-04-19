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Conflicto en Ormuz vuelca la mirada mundial en el Estrecho de Magallanes Lo+leído

Conflicto en Ormuz vuelca la mirada mundial en el Estrecho de Magallanes

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos reaparecen como ejes estratégicos en un escenario global tensionado, con la Antártica en el centro.

  • Magallanes como zona estratégica: La región austral de Chile comienza a posicionarse como polo logístico clave a nivel global, especialmente ante escenarios de conflicto internacional.
  • Ventaja geográfica: Punta Arenas, junto a Ushuaia, destaca por su cercanía a la Antártica y su conexión con rutas marítimas entre el Pacífico y el Atlántico, con el Estrecho de Magallanes como eje central.
  • Cambio en rutas globales: La inestabilidad en corredores críticos como el Estrecho de Ormuz refuerza el interés en rutas alternativas como Magallanes y el Cabo de Hornos, que podrían ganar protagonismo.
  • Contexto geopolítico global: Según Fernando Estenssoro, el mundo atraviesa un cambio de hegemonía internacional, lo que aumenta la incertidumbre y el riesgo de conflictos donde zonas estratégicas cobran mayor relevancia.
  • Interés por la Antártica: El continente blanco, protegido por el Tratado Antártico hasta 2048, es visto como un territorio clave por sus recursos naturales estratégicos, lo que eleva su valor geopolítico.
  • Competencia internacional: Actualmente 30 países desarrollan presencia científica y de soberanía en la Antártica, ampliando la disputa por influencia en la zona.
  • Importancia del control marítimo: El acceso y dominio de pasos bioceánicos como el Estrecho de Magallanes se proyecta como un factor clave para el comercio mundial y la geopolítica futura.
  • Oportunidad y riesgo: Magallanes se proyecta como actor relevante en soberanía, ciencia y logística, pero también enfrenta riesgos de vulnerabilidad ante tensiones internacionales crecientes.

La nota completa en el siguiente link.

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