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Conflicto en Ormuz vuelca la mirada mundial en el Estrecho de Magallanes
El Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos reaparecen como ejes estratégicos en un escenario global tensionado, con la Antártica en el centro.
- Magallanes como zona estratégica: La región austral de Chile comienza a posicionarse como polo logístico clave a nivel global, especialmente ante escenarios de conflicto internacional.
- Ventaja geográfica: Punta Arenas, junto a Ushuaia, destaca por su cercanía a la Antártica y su conexión con rutas marítimas entre el Pacífico y el Atlántico, con el Estrecho de Magallanes como eje central.
- Cambio en rutas globales: La inestabilidad en corredores críticos como el Estrecho de Ormuz refuerza el interés en rutas alternativas como Magallanes y el Cabo de Hornos, que podrían ganar protagonismo.
- Contexto geopolítico global: Según Fernando Estenssoro, el mundo atraviesa un cambio de hegemonía internacional, lo que aumenta la incertidumbre y el riesgo de conflictos donde zonas estratégicas cobran mayor relevancia.
- Interés por la Antártica: El continente blanco, protegido por el Tratado Antártico hasta 2048, es visto como un territorio clave por sus recursos naturales estratégicos, lo que eleva su valor geopolítico.
- Competencia internacional: Actualmente 30 países desarrollan presencia científica y de soberanía en la Antártica, ampliando la disputa por influencia en la zona.
- Importancia del control marítimo: El acceso y dominio de pasos bioceánicos como el Estrecho de Magallanes se proyecta como un factor clave para el comercio mundial y la geopolítica futura.
- Oportunidad y riesgo: Magallanes se proyecta como actor relevante en soberanía, ciencia y logística, pero también enfrenta riesgos de vulnerabilidad ante tensiones internacionales crecientes.
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