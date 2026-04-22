Ley Miscelánea: Asociación Nacional de Prensa alerta por impacto de norma sobre IA en el periodismo

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) emitió este miércoles una declaración pública en rechazo al artículo 8 del proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, ingresado al Congreso por el gobierno de José Antonio Kast.

El gremio advirtió que la norma —que incorpora una excepción amplia al derecho de autor para el uso de contenidos en procesos de minería de datos— pone en riesgo la sostenibilidad del periodismo y solicitó su retiro o modificación.

El punto central de la declaración se concentra en los efectos que la ANP atribuye a la iniciativa sobre el funcionamiento de los medios. En su análisis, el gremio sostiene que la protección del derecho de autor es una condición estructural para el ejercicio del periodismo, ya que sustenta la inversión en producción informativa. Según plantea, permitir el uso de contenidos sin autorización ni compensación por parte de empresas tecnológicas —incluidos sistemas de inteligencia artificial— debilita la base económica que financia el periodismo profesional, en un contexto marcado por la expansión de la desinformación.

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A partir de ese diagnóstico, la ANP formula tres solicitudes concretas al Ejecutivo y al Congreso. En primer lugar, pide retirar el artículo 8 del proyecto, argumentando que regula una materia ajena al objeto principal de la iniciativa y que requiere una discusión legislativa específica. En segundo término, propone como alternativa excluir explícitamente los contenidos periodísticos del alcance de la excepción o, al menos, restringirla a fines de investigación científica sin fines de lucro, incorporando además un mecanismo de reserva de derechos para los autores. Finalmente, solicita abrir una instancia formal de diálogo con medios de comunicación, asociaciones gremiales y titulares de derechos antes de adoptar cualquier decisión legislativa en la materia.

En su declaración, el gremio también reafirma su disposición a participar en el diseño de una regulación que compatibilice el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial con la protección de los derechos de autor. En ese marco, sostiene que el debate no debe resolverse en desmedro de quienes producen contenidos informativos, al considerar que estos cumplen un rol central en el funcionamiento de la democracia.

Articulo replica propuesta de Boric

El cuestionamiento de la ANP se produce en un contexto en que el artículo 8 del proyecto repone una disposición previamente presentada durante el gobierno de Gabriel Boric en su iniciativa sobre inteligencia artificial, la que fue posteriormente acotada y finalmente rechazada en su tramitación en la Cámara de Diputados. La redacción actual retoma la versión original, permitiendo el uso de obras protegidas para análisis automatizado sin autorización ni remuneración, siempre que no constituya una “explotación encubierta”.

La discusión se enmarca en un debate más amplio sobre el uso de contenidos protegidos para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial y las implicancias económicas y regulatorias para la industria de medios y otros sectores creativos.