Crisis en hospital de San Antonio escala: renuncia subrogante que debía sacar a Jeannette Vega

La crisis abierta en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio sumó este miércoles un nuevo episodio, luego de que la doctora Ximena Parada renunciara a la subrogancia que se le había encomendado para asumir la dirección del recinto y ejecutar la salida de la exministra de Salud de Boric, Jeannette Vega.

El conflicto se originó tras conocerse la incorporación de Vega a la subdirección médica del hospital, nombramiento que generó molestia tanto en el plano político como entre autoridades del sector salud. A partir de esa controversia, el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, en coordinación con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, resolvió solicitar la renuncia no voluntaria de Loreto Maturana, directora del establecimiento y responsable del fichaje de la exministra.

Como reemplazo de Maturana había sido designada Parada, quien, según la información publicada por el diario La Tercera, tenía la instrucción de remover a Vega del cargo. Sin embargo, esa operación no llegó a concretarse. El mismo día, a las 14.00 horas, la profesional envió una carta a Loreto Maturana comunicando que no asumiría la subrogancia y renunciando a la designación.

En la misiva, Parada fundamentó su decisión en la ruptura del equipo que integraba tras la salida solicitada a la directora del establecimiento. Allí sostuvo que “la salud no tiene color político y las decisiones deben fundarse en aspectos técnicos”, en un mensaje que elevó el tono del conflicto y dejó en evidencia la resistencia interna frente a la intervención adoptada por el servicio.

La carta también fue firmada por Alex Gómez, jefe de la Unidad de Paciente Crítico, y Mauricio Cortés, jefe de pabellón, lo que añade un componente institucional a una crisis que ya había escalado desde el debate político hacia la conducción del hospital.

El episodio profundiza así la inestabilidad en el recinto asistencial de San Antonio, donde el intento por revertir el nombramiento de Jeannette Vega terminó abriendo un conflicto mayor en la estructura directiva del hospital.