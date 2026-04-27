Squella pide orden en el Segundo Piso por filtración de oficios: “Errores se tienen que corregir”

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, llamó a corregir los errores comunicacionales del Gobierno tras la filtración de oficios con directrices para el Presupuesto 2027, en medio de la discusión por la Ley Miscelánea.

En conversación con radio Duna, el parlamentario sostuvo que estos documentos corresponden a sugerencias habituales en el proceso presupuestario, descartando que impliquen decisiones políticas sobre programas específicos. “En ningún caso es para terminar con los programas. O sea, solo alguien que quiera hacer mucho daño le da una interpretación de que se iban a cortar los programas de alimentación”, afirmó.

En esa línea, criticó la forma en que se difundió la información, señalando que “el echar a correr una evaluación que permite que personas malintencionadas saquen esas conclusiones es un error, y esos errores comunicacionales se tienen que corregir”.

Consultado por las responsabilidades, Squella apuntó a fallas en distintos niveles del Ejecutivo y planteó la necesidad de revisar los procedimientos internos. “Cuando tienes evaluaciones, no es necesario que se comuniquen vía oficio, dando a entender que hay una instrucción de proceder en función de eso”, sostuvo, agregando que también debe resguardarse la documentación que no está destinada a exposición pública.

El senador enfatizó que este tipo de situaciones debe ser abordado desde el Segundo Piso de La Moneda. “Yo llamaría al segundo piso que tomara las riendas de esas correcciones, precisamente para que no se vuelvan a repetir”, indicó.

Finalmente, subrayó que las recomendaciones de la Dirección de Presupuestos son insumos técnicos relevantes, pero no equivalen a decisiones políticas. “Tiene que quedar lo suficientemente claro que las recomendaciones de Dipres son elementos significativos, pero que no van de la mano con decisiones políticas en ningún caso”, concluyó.