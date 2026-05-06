Militantes DC presionan a la directiva y exigen rechazo total a Ley Miscelánea del Gobierno

La tensión en la Democracia Cristiana sigue escalando en medio de la tramitación de la Ley Miscelánea —o Plan de Reconstrucción Nacional, como lo ha denominado el Gobierno de José Antonio Kast—. Esta vez, más de 100 militantes de la colectividad —y con firmas que podrían seguir sumándose— difundieron una declaración pública en la que llaman a rechazar la idea de legislar la iniciativa, endureciendo la presión interna sobre la directiva en la antesala de la votación de este jueves en el Congreso.

En el documento, los firmantes acusan al Ejecutivo de impulsar un proyecto “mal llamado de reconstrucción” y cuestionan el diagnóstico oficial del país, rechazando que Chile esté “en quiebra o destruido”. Además, critican lo que describen como una “reforma tributaria encubierta”, incorporada en una iniciativa que —según plantean— mezcla materias de distinta naturaleza sin debate separado.

El texto también apunta a un oficio del Ministerio de Hacienda que sugiere la revisión o descontinuación de programas públicos, lo que interpretan como una señal de reducción del rol del Estado. Asimismo, cuestionan la propuesta de invariabilidad tributaria por 25 años, advirtiendo que busca “blindar” el modelo económico por un cuarto de siglo.

En esa línea, los militantes —consejeros nacionales y regionales de la Falange, entre ellos— respaldan el acuerdo del Consejo Nacional DC del 21 de abril de 2026, que llamó a rechazar la idea de legislar y a presentar reservas de constitucionalidad, especialmente en materia tributaria. A la vez, emplazan a la colectividad a definir una postura “clara y sin ambigüedades”, en momentos en que el partido ha oscilado entre el rechazo inicial y la apertura a negociar cambios con el Gobierno.

El pronunciamiento profundiza la fractura interna en la Democracia Cristiana, que en paralelo ha sostenido conversaciones con La Moneda para introducir modificaciones al proyecto, mientras el oficialismo intenta asegurar apoyos clave para avanzar con su agenda legislativa en el Congreso.

Declaración DC by Andrés Cárdenas