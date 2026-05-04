FMI baja proyección de crecimiento para Chile y pone reparos a la megareforma del Gobierno

El Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja su proyección para la economía chilena y volvió a poner bajo observación el diseño fiscal de la megareforma impulsada por el Gobierno. En su nueva declaración tras la misión del Artículo IV para Chile, el organismo estimó que el PIB real crecerá 2,2% en 2026 y 2,5% en 2027, corrigiendo el 2,4% que había proyectado hace solo unas semanas.

El FMI explicó que el escenario para los próximos dos años seguirá apoyado por mejores precios y mayor producción de cobre, pero advirtió que el alza del petróleo y condiciones financieras internacionales más restrictivas actúan como factores adversos. En ese contexto, señaló que Chile enfrenta un período de elevada incertidumbre y que una prolongación de las hostilidades en Medio Oriente podría afectar la economía a través de menor ingreso disponible, perturbaciones productivas y mayor restricción financiera.

Respecto de la inflación, el organismo anticipó que se ubicará temporalmente sobre la meta durante 2026 y comienzos de 2027, principalmente por el impacto del petróleo. Aunque estimó que ese shock por sí solo no justificaría cambios inmediatos en la tasa de interés, advirtió que si se generan efectos de segunda vuelta en salarios u otros precios, el Banco Central debería estar preparado para endurecer su postura.

En el plano fiscal, el Fondo valoró la meta oficial de alcanzar una posición estructural ampliamente equilibrada hacia 2030 y mantener la deuda pública bajo el 45% del PIB. Sin embargo, subrayó que para cumplir ese objetivo se requerirán esfuerzos acumulados de entre 2 y 3 puntos del PIB, advirtiendo que, sin ese ajuste, la deuda podría superar el umbral de 45% ya en 2028.

El organismo también entró de lleno en el debate sobre el Plan de Reconstrucción Nacional o Ley Miscelánea. Si bien reconoció que medidas orientadas a facilitar la inversión, reducir trámites y rebajar gradualmente el impuesto corporativo pueden apoyar el crecimiento de mediano plazo, advirtió que parte de esas ganancias proyectadas podrían ser “algo optimistas”.

En esa línea, el FMI llamó a ponderar especialmente el costo fiscal del crédito tributario al empleo y de la reducción gradual del impuesto de primera categoría desde 27% a 23%. Según planteó, cualquier brecha fiscal adicional generada por el proyecto deberá ser compensada con medidas equivalentes de gasto y/o ingresos, y sugirió revisar componentes no directamente ligados a crecimiento y empleo, como las exenciones al impuesto territorial.

El informe también recomendó considerar alternativas más focalizadas y de menor costo, como depreciación acelerada para inversión de capital o subsidios más acotados asociados a la creación neta de empleo. Junto con ello, remarcó que la implementación de la Ley de Cumplimiento Tributario sigue siendo relevante, pero que sus rendimientos deben proyectarse de manera conservadora, dada la reciente debilidad en ingresos fiscales.

Pese al tono más cauto, el organismo dejó abierta una perspectiva más favorable si el precio del cobre se mantiene alto y se concretan reformas que impulsen la inversión. Bajo ese escenario, sostuvo que el crecimiento chileno podría acercarse al 3% entre 2027 y 2030.