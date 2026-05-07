Juez de Nueva York publica presunta nota de Jeffrey Epstein

El reciente miércoles el juez Kenneth Karas, del Tribunal Federal de Distrito de White Plains, Nueva York, publicó la nota que supuestamente habría escrito el pedófilo, Jeffrey Epstein, antes de morir. Esto fue luego de que The New York Times le solicitara al tribunal, el pasado jueves, que desclasificara el documento.

La nota, que no tiene firma, dice:

“Me investigaron durante meses – no encontraron NADA!!!

Es un placer poder elegir el momento de despedirse.

Sin diversión – no vale la pena!!!”

El medio hizo la petición después de que el compañero de celda del fallecido magnate, Nicholas Tartaglione, afirmara que había encontrado el escrito en julio de 2019 luego de que Epstein fuera encontrado muerto en su celda.

Dicha nota permaneció oculta y sellada aún cuando el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos que estaban relacionados a Epstein como medida de transparencia. Una vocera del Departamento de Justicia argumentó que nunca lo habían visto. Sin embargo, tampoco se ha podido confirmar que la nota hallada pertenezca al pedófilo.

Cabe señalar que según los documentos y archivos de Epstein, inicialmente, acusó que Tartaglione había intentado matarlo, pero luego se retractó. Por otra parte, según su informe psicológico, declaró que no tenía ningún interés en quitarse la vida un día después de su supuesto intento de suicidio.

Para descartar que su participación en la muerte del magnate, Tataglione dijo que le entregó la nota a sus abogados porque creía que podía ser útil si Epstein continuaba afirmando que él había intentado matarlo.