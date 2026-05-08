CNEP entrega guía al Gobierno para que evaluación de leyes se realice bajo marco compartido

La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) entregó este viernes al Gobierno una nueva guía metodológica orientada a ordenar y estandarizar la forma en que el Estado evalúa leyes, regulaciones y normativas una vez que ya están en funcionamiento.

El documento, denominado “Guía para la Evaluación Ex Post de Regulaciones”, busca establecer criterios comunes para distintos organismos públicos, en un escenario donde actualmente las revisiones se realizan de manera fragmentada y bajo metodologías dispares.

La presentación oficial se realizó en el Ministerio de Economía y contó con representantes de diversas instituciones estatales. Durante la actividad, el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, sostuvo que la iniciativa fortalece la rendición de cuentas y la confianza institucional.

“No podemos seguir acumulando regulaciones y muchas veces sobrerregulando sin evaluar si esas normas son efectivas y si los costos asociados se justifican a la luz de los beneficios obtenidos”, afirmó.

El subsecretario también advirtió sobre el volumen del actual marco regulatorio chileno, señalando que el país supera las 400 mil normas vigentes. En ese contexto, anunció que el Ministerio de Economía explorará el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial destinado a detectar contradicciones y duplicidades regulatorias.

Desde la CNEP, su presidente Pablo García sostuvo que uno de los principales desafíos del Estado es avanzar hacia una evaluación sistemática de leyes y regulaciones una vez implementadas.

Actualmente, explicó, existen distintos mecanismos de revisión, aunque con un alcance limitado. Entre ellos mencionó las evaluaciones realizadas por el Congreso a través del Departamento de Evaluación de la Ley, que desde su creación solo ha revisado 13 leyes y cuya última evaluación data de 2020.

La comisión también alertó sobre la baja utilización de los Informes de Impacto Regulatorio (IIR), principal herramienta de evaluación ex ante en Chile. Según los datos entregados, apenas un 21% de los proyectos de ley que requieren este análisis cuentan efectivamente con él, mientras que en los decretos el porcentaje cae al 5%.

El diagnóstico de la CNEP apunta además a una desconexión entre el diseño inicial de las normas y su posterior revisión, lo que mantiene incompleto el ciclo de mejora regulatoria.

El secretario ejecutivo del organismo, Rodrigo Krell, explicó que la nueva guía busca precisamente subsanar esa falencia, estableciendo preguntas comunes, parámetros de análisis y herramientas metodológicas que permitan comparar resultados entre distintas instituciones.

La guía considera criterios para evaluar si una regulación sigue siendo necesaria, si cumple sus objetivos, si lo hace de manera eficiente y si mantiene coherencia con otras normas vigentes. Además, propone metodologías adaptables según el impacto de cada regulación y la información disponible.

Según la CNEP, el objetivo final es avanzar hacia un sistema estatal capaz no solo de crear normas, sino también de revisar sus efectos reales y aprender de la experiencia regulatoria acumulada.