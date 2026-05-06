Kast contra financiamiento a universidades: dice que investigaciones no generan trabajo, solo libros

El Presidente José Antonio Kast volvió a generar controversia en torno al uso de recursos públicos, esta vez apuntando al financiamiento estatal destinado a universidades, centros de investigación y proyectos académicos.

Durante una nueva jornada del programa “Presidente Presente”, realizada en Puerto Montt, el Mandatario cuestionó el impacto económico concreto de las investigaciones financiadas con fondos públicos y planteó la necesidad de revisar sus resultados.

La actividad contó con la participación de la ministra de Educación, María Paz Arzola, y reunió a cerca de mil asistentes en la capital de la región de Los Lagos. En ese contexto, Kast hizo referencia a proyectos desarrollados en universidades y centros de estudio, poniendo el foco en la generación de empleo y el retorno práctico de las investigaciones.

“En Valdivia, donde tuvo este incidente de ataque la ministra Lincolao, hagámosle un seguimiento a todos los recursos que se han entregado en los centros de educación y veamos cuál es el resultado de esos recursos que hemos entregado, y se van a sorprender”, afirmó.

Posteriormente, profundizó sus críticas cuestionando directamente el aporte laboral de algunos estudios financiados por el Estado. “A veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno”, sostuvo.

Las declaraciones del Presidente se producen en medio de la estrategia del Ejecutivo para reforzar su agenda de reconstrucción económica y ajuste fiscal, donde distintas áreas del gasto público han quedado bajo revisión.

En ese escenario, el Gobierno ya había abierto un debate con el mundo científico y universitario luego que, en marzo pasado, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, confirmara la suspensión temporal de las becas de magíster en el extranjero y de los programas de posdoctorado internacional para 2026.

Desde el Ejecutivo explicaron en esa oportunidad que la medida respondía al proceso de evaluación y redefinición de programas públicos impulsado en el marco de los ajustes presupuestarios.e.