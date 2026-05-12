Carabineros detiene a 4 personas por secuestro de joven de 20 años en San Miguel

El OS9 de Carabineros logró liberar durante la madrugada de este martes a un joven de 20 años que había sido secuestrado en la comuna de San Miguel, deteniendo además a cuatro presuntos involucrados en el hecho.

La víctima permaneció cerca de 10 horas retenida tras ser capturada durante la noche en la calle Brigadier de la Cruz.

El secuestro quedó registrado por cámaras de seguridad y fue alertado también por vecinos del sector, quienes observaron cómo el joven era golpeado y posteriormente obligado a subir a un vehículo contra su voluntad.

Según los antecedentes preliminares, el estudiante universitario se había acercado al automóvil para conversar con sus ocupantes, momento en que fue reducido por el grupo.

Al percatarse de la situación, varios residentes intentaron intervenir lanzando piedras contra el vehículo e incluso iniciaron una persecución que se extendió hasta el sector de Gran Avenida con Salesianos.

Posteriormente, la madre del joven comenzó a recibir llamadas extorsivas por parte de los secuestradores.

La mujer acudió hasta dependencias del OS9 en calle San Ignacio, en Santiago, donde personal policial monitoreó los contactos telefónicos.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la triangulación de las llamadas permitió ubicar a la víctima y a sus captores en el sector de Agustinas con Almirante Barroso, en Santiago Centro.

Fue en ese lugar donde Carabineros concretó el operativo que permitió liberar al joven y detener a cuatro sospechosos.

Hasta ahora no se ha confirmado si existió algún tipo de negociación o pago para concretar la liberación de la víctima.

Tampoco se ha precisado si los detenidos fueron capturados dentro de un inmueble o en plena vía pública.

El joven secuestrado no mantiene antecedentes penales y solo registra una denuncia previa por amenazas realizada en 2020.