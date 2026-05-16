Sociedad familiar de Camila Vallejo recibió $1.209 millones durante gobierno de Boric

La exministra secretaria general de Gobierno Camila Vallejo (PC) enfrenta cuestionamientos por eventuales omisiones en sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP) presentadas mientras integró el gabinete del expresidente Gabriel Boric.

Según el Líbero, las declaraciones de Vallejo no incluían a su suegra ni a todos sus cuñados, pese a que la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública establece que las autoridades deben informar a sus parientes por afinidad hasta segundo grado, categoría que comprende suegros y cuñados.

La publicación sostiene que la exministra sí declaró a sus padres, hijos, hermanos, cónyuge y a uno de sus cuñados. Sin embargo, dejó en blanco el apartado denominado “Otras fuentes de conflicto de intereses”.

La publicación vincula estas omisiones con la sociedad médica “Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada”, integrada actualmente por Andrea San Martín Palma —suegra de Vallejo—, Claudio Zicavo San Martín, Valeria Zicavo San Martín y Osvaldo Aguiló Melo. La empresa presta servicios oftalmológicos y registra contrataciones con organismos públicos, principalmente con el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán.

De acuerdo con antecedentes obtenidos desde Mercado Público y consignados por el medio, la sociedad suma órdenes de compra aceptadas por más de $2.156 millones entre 2011 y 2026. De ese total, $1.209 millones corresponden al período del gobierno de Boric.

El medio también detalla que Abel Zicavo, esposo de Vallejo e integrante de la banda de música tropical La Moral Distraída, participó en la propiedad de la sociedad hasta 2018, año en que vendió la totalidad de sus acciones a otros integrantes de su familia.

Consultados por el citado medio, cercanos a la exsecretaria de Estado señalaron que la DIP “fue rectificada a través de la plataforma oficial y cumple con todos los requisitos legales”. No obstante, el reportaje afirma que, hasta el cierre de la publicación, la declaración disponible en el portal Infoprobidad aún no incorporaba a la suegra ni a la totalidad de los cuñados de Vallejo.

La investigación además expone que el oftalmólogo Raúl San Martín Geisse —quien, según registros revisados por el medio, comparte vínculos familiares y societarios con Andrea San Martín— participó en algunas comisiones evaluadoras de licitaciones adjudicadas a la sociedad médica y, en otros casos, figura como prestador subcontratado por la misma empresa.

El expresidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, sostuvo al medio que “la omisión de la exministra Vallejo no es un detalle meramente formal”, argumentando que las declaraciones patrimoniales y de intereses buscan permitir el control preventivo de potenciales conflictos de interés y reforzar los estándares de transparencia en autoridades públicas.