Gobierno endurece apuesta en el sur: propone más facultades para militares y apura ley de reparación

Con una nueva prórroga del estado de excepción sobre la mesa, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció este lunes una ofensiva para reforzar la estrategia del Gobierno en la Macrozona Sur. El Ejecutivo ingresó un proyecto que amplía las atribuciones de las Fuerzas Armadas durante estados de excepción, permitiéndoles realizar controles de identidad, registros de vehículos y equipaje, además de detenciones en flagrancia.

En la Cámara, Alvarado defendió la continuidad de la medida en La Araucanía y Biobío, asegurando que los hechos de violencia han caído un 80% desde el peak de 2023. También confirmó que La Moneda evalúa instalar un mando militar unificado para toda la zona, buscando mejorar la coordinación operativa.

El ministro además anunció que el Gobierno pondrá urgencia al proyecto de reparación para víctimas de violencia rural ingresado durante la administración de Gabriel Boric. La iniciativa contempla una comisión calificadora y programas de reparación, aunque el Ejecutivo adelantó que ingresará cambios para excluir de beneficios a condenados por terrorismo o crimen organizado y evitar —según dijo— “discrecionalidad política”.

Alvarado también abordó la compra de tierras en La Araucanía y señaló que el Gobierno revisará los criterios de tasación de predios, cuestionando factores como el valor cultural o paisajístico. Según afirmó, eliminar esos elementos podría reducir entre un 20% y 25% el costo de adquisición de terrenos.