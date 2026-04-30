Flota “Global Sumud”: chilena detenida por fuerzas de Israel será trasladada a Grecia

Una nueva tensión internacional se abrió luego que fuerzas israelíes interceptaran en aguas internacionales a la denominada “Global Sumud Flotilla”, una caravana marítima que intentaba llegar hasta Gaza para denunciar el bloqueo sobre el enclave palestino y entregar ayuda humanitaria. Entre las personas detenidas se encuentra la chilena Macarena Chahuán, cuyo paradero exacto permaneció incierto durante varias horas tras el operativo.

La situación fue revelada inicialmente por organizaciones ligadas a la misión y posteriormente confirmada por autoridades israelíes. Según antecedentes de la propia flotilla, Chahuán viajaba a bordo del “Magic Boat”, rebautizado como “Yaffa”, una embarcación de bandera franco-polaca que había zarpado desde Augusta, en Italia, hace cerca de dos semanas.

La periodista, profesora de árabe y exfuncionaria del Ministerio del Interior y del Ministerio de Vivienda, integra el grupo de aproximadamente 175 activistas detenidos tras la operación israelí, que se produjo cerca de Grecia y a más de 1.200 kilómetros de Gaza.

Además de Chahuán, en distintas embarcaciones de la flotilla participaban otros ciudadanos chilenos, entre ellos Claudio Caiozzi, Víctor Chanfreau, Carolina Eltit, Ignacio Ladrón de Guevara, Bruno Salas, Franco Torti y Felipe Uthman, coordinador de la delegación nacional.

Horas después del operativo comenzó a circular un video grabado previamente por Macarena Chahuán como parte de los protocolos definidos por la organización ante una eventual captura. “Si estás viendo este video, es porque las fuerzas de ocupación israelí acaban de secuestrarme en aguas internacionales”, señaló la chilena en el registro difundido por redes sociales.

En el mismo mensaje agregó que participaba de “una misión civil no violenta” cuyo objetivo era “romper el asedio, entregar ayuda humanitaria y solidarizar con el pueblo palestino oprimido en Gaza”.

Desde la organización calificaron el operativo como un acto de “piratería a plena vista”, acusando a Israel de “secuestrar civiles en mar abierto” y operar fuera de su jurisdicción.

El embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, defendió la actuación de su país y aseguró que el operativo se ajusta a las medidas de seguridad vinculadas al bloqueo marítimo sobre Gaza. “No tenemos que defender nada, porque estamos en nuestro derecho”, afirmó el diplomático.

Lewi sostuvo además que la flotilla “no tiene nada humanitario” y la calificó como una acción de “relaciones públicas”.

El representante israelí confirmó posteriormente que los activistas retenidos no serán trasladados a Israel y que finalmente serán desembarcados en Grecia.