Premio Nacional de Historia presentó en La Serena libro que rescata el patrimonio diaguita y mapuche

En una jornada centrada en la cultura regional chilena, el historiador y Premio Nacional de Historia 2012, Jorge Pinto Rodríguez, presentó en La Serena su libro “Las rutas prehispánicas de Atacama, Coquimbo y Wallmapu”, en una actividad organizada por la Universidad Santo Tomás, informó Aquí Coquimbo.

La instancia reunió a más de una veintena de estudiantes de distintas carreras, entre ellas Salud, Educación e Ingeniería, quienes participaron activamente en la charla y en la posterior conversación con el autor, en un espacio orientado a fortalecer el interés por la lectura, la historia y la valoración de los pueblos originarios.

Durante el encuentro, Jorge Pinto Rodríguez destacó la importancia de acercar estos temas a las nuevas generaciones.

“El encuentro con los jóvenes siempre nos aporta energía a los más viejos, a los que ya estamos terminando nuestra labor aquí en esta vida. La idea de este libro es que se aficionen por la lectura y el conocimiento y que se abran sus corazones y su espíritu para comprender al otro que piensa distinto y valorar el aporte de nuestros pueblos ancestrales tan discriminados muchas veces, negados, ocultados e invisibilizados”, señaló el historiador.

Desde el estudiantado, la actividad también fue ampliamente valorada. Así lo manifestó Liliu Pérez, estudiante de Ingeniería Civil en Minas.

“Muy bonita instancia, muy buen recuerdo. En realidad, me va a quedar. Estaba mirando el libro, y están muy bonitas las imágenes: está todo bonito en realidad. Me llamaron la atención las historias que se van recorriendo de Atacama y Coquimbo”, cerró.