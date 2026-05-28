CNTV aprieta el botón rojo contra La Red: ordena suspender sus transmisiones por 10 días

El CNTV decidió pasar de las advertencias a las sanciones mayores. Este jueves, el organismo acordó suspender por 10 días las transmisiones de La Red por no pagar una multa cursada en 2025.

La medida fue aprobada por unanimidad y se aplicará una vez que el canal sea notificado formalmente. Según el acta de la sesión, el Consejo resolvió imponer una “medida de apremio” por incumplimiento del artículo 40 de la Ley 18.838.

El conflicto se originó luego de que La Red no entregara dentro de plazo a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) su información financiera del primer trimestre de 2024. Por esa infracción, el CNTV sancionó al canal con una multa de 200 UTM, equivalente a cerca de $14 millones.

Aunque la estación recurrió a la justicia, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sanción. Sin embargo, el pago nunca se concretó.

La decisión golpea a una señal que arrastra una crisis desde 2022, marcada por despidos masivos, salida de rostros y el fin de casi toda su programación local. Actualmente, La Red opera principalmente con televentas y contenidos envasados, mientras mantiene deudas superiores a los $73 mil millones, según sus últimos balances enviados a la CMF.