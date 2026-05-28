Fiscalía investiga ilegalidades en subsidio habitacional a favor de pareja de diputado republicano

La Fiscalía Local de Punta Arenas abrió una investigación penal para indagar irregularidades en la adjudicación de un subsidio habitacional que benefició a Susan Liliana Chicuy Godoy, pareja del diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme.

La causa, según radio Bío Bío, se originó tras una denuncia presentada por el director subrogante del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, quien alertó sobre omisiones de información personal y socioeconómica en la obtención del beneficio correspondiente al proyecto habitacional Estepa Austral I.

Según el oficio remitido al Ministerio Público, Chicuy habría omitido “los reales ingresos para efectos de una correcta evaluación en el Registro Social de Hogares y de la postulación misma”, lo que incidió directamente en los resultados del proceso.

La denuncia sostiene que aquello permitió situarla en una condición de “déficit habitacional alto” y “hacinamiento”, debido a que “habría omitido a su pareja y al padre de sus hijos”, es decir, al entonces consejero regional y actual diputado Alejandro Riquelme, del núcleo familiar declarado.

El documento agrega que, de haberse informado correctamente la situación patrimonial y los ingresos reales, la postulante “no habría podido obtener el subsidio por no estar dentro de la población más vulnerable del país”.

La investigación quedó a cargo de la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribarra, quien ya instruyó las primeras diligencias para esclarecer los hechos. Desde la Fiscalía Regional de Magallanes confirmaron la apertura de la causa, aunque evitaron entregar detalles sobre las actuaciones en curso.

Los antecedentes también apuntan a la existencia de sociedades compartidas entre Riquelme y Chicuy, entre ellas Magallania Capacitaciones Limitada, Magallania SpA, Magallania Asesorías Limitada y Cannabimed Agroproductos y Laboratorios SpA.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que instruyó al Serviu para presentar la denuncia ante Fiscalía, lo que se concretó el pasado 8 de mayo.

Por su parte, el diputado Alejandro Riquelme descartó irregularidades y sostuvo que la investigación “no implica culpabilidad, irregularidad ni responsabilidad alguna”. Además, afirmó que la filtración de los antecedentes coincide con el aumento de fiscalizaciones sobre proyectos habitacionales en Magallanes.