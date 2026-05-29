Fuerte Lambert: el centenario bastión de Coquimbo revivió su historia a través del arte

Eran las 17:00 horas del pasado sábado cuando Aquí Coquimbo llegó hasta el Fuerte Lambert, histórico recinto donde en 1865 se instalaron los primeros cañones ante la posibilidad de una guerra con España. Años más tarde, el empresario Carlos Joseph Lambert impulsó la construcción del fuerte para proteger el puerto de Coquimbo frente a eventuales ataques de embarcaciones peruanas durante la Guerra del Pacífico.

Fue en este emblemático lugar donde Puerto Creativo, junto al municipio coquimbano, desarrolló una puesta en escena artístico-cultural orientada a activar y poner en valor los espacios patrimoniales de la comuna a través del arte, la música y la recreación histórica, promoviendo además un encuentro abierto entre la comunidad, artistas locales y visitantes.

Durante la jornada se destacó la historia y el rol de Coquimbo en la Guerra del Pacífico. La actividad incluyó muestras históricas de armamento, bibliografía, fotografías y personajes de época que rememoraron el aporte de la ciudad puerto al conflicto bélico de 1879.

En la jornada participaron 15 artistas visuales, quienes desarrollaron obras in situ, permitiendo al público observar en tiempo real sus procesos creativos, técnicas y distintas miradas inspiradas en el paisaje, el patrimonio y la identidad porteña.

La actividad cultural-patrimonial también estuvo acompañada de música en vivo. Agrupaciones como Leka, Pasión Criolla, Gatos del Muelle, Cafuzo y La Variante tocaron en vivo y deleitaron a los cientos de familias que llegaron hasta el lugar.

Aquí Coquimbo conversó con Natalia Aguirre, quien vino con su marido y dos hijos a disfrutar del evento. Aguirre valoró la actividad del municipio.

“Está todo muy bonito, es importante aprender de historia y tener ambientes culturales como este. El alcalde Ali se pasa, se la juega por la cultura, así que bien por Coquimbo. Ojalá mis hijos les guste la historia y cultura, estos espacios son relevantes para inculcar eso”, comentó la asistente.

Desde la Municipalidad de Coquimbo realizaron un positivo balance de la actividad:

“Estamos muy contentos por la gran respuesta de la comunidad en esta actividad realizada en el Fuerte Lambert, en el marco del aniversario de Coquimbo. Tuvimos a 15 expositores trabajando in situ, mostrando sus procesos creativos directamente al público, lo que permitió generar un vínculo muy cercano entre los artistas y las familias que participaron. Sin duda, fue una actividad muy exitosa que puso en valor el talento local y nuestra identidad coquimbana”, comentó Hugo Prado, coordinador del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Coquimbo.