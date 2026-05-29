Presidente Kast designa como embajador en misión especial a Eduardo Frei Ruiz-Tagle

El Presidente José Antonio Kast designó al exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle como embajador en misión especial ad honorem, según informó esta tarde el Ministerio de Relaciones Exteriores, “en atención a su destacada trayectoria pública, su amplia experiencia internacional y su permanente compromiso con los intereses superiores de Chile”.

Desde el ministerio añadieron que “el ex Presidente ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la inserción internacional de Chile, contribuyendo decisivamente al posicionamiento del país como un actor serio, confiable y abierto al mundo”, subrayando que la designación “responde a la importancia estratégica que el Gobierno le asigna al fortalecimiento de sus relaciones bilaterales y multilaterales, así como a la necesidad de contar con representantes de la más alta experiencia y estatura política para participar en seminarios, encuentros, visitas oficiales y otras actividades internacionales que requieran representación del país”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, afirmó que “su reconocida vocación de servicio público, así como el liderazgo y visión de Estado demostrado a lo largo de su extensa carrera política, constituyen cualidades de especial relevancia para representar a Chile en instancias de alto nivel político, económico y de cooperación internacional”.

Un embajador en misión especial actuá como representante diplomático designado para negociaciones o eventos específicos, sin limitarse a un país en particular, por lo que el Presidente Kast podrá recurrir a Frei Ruiz-Tagle ante cualquier situación que así lo requiera.

El exmandatario ya había ejercido ese mismo rol entre 2014 y 2022: fue designado por la expresidenta Michelle Bachelet en 2014 en misión especial para el Asia Pacífico, que se extendió durante el gobierno de Sebastián Piñera. En abril de 2022 y ya bajo la administración de Gabriel Boric, dejó el cargo sin que se entregara una versión oficial de su salida.