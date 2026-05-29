Puma fue asesinada a disparos en San José de Maipo: necropsia reveló decenas de postones

Advertencia: esta nota contiene imágenes de un animal fallecido que pueden resultar perturbadoras.

Una puma hembra adulta fue hallada sin vida a orillas del río Maipo, en la comuna de San José de Maipo, tras el aviso de kayakistas que transitaban por el sector. El centro de rehabilitación de fauna nativa Refugio Animal Cascada acudió al lugar, recuperó el cadáver y realizó una necropsia que confirmó que el animal no murió por causas naturales ni accidentales: tenía decenas de postones y perdigones alojados en distintos órganos y tejidos.

La causa definitiva del deceso, detalló la bióloga y directora del refugio Kendra Ivelic, fue una hemorragia masiva en la cavidad torácica, producto de una contusión pulmonar severa generada por el impacto de los proyectiles. “Como refugio, nuestro llamado es a tomar estos hechos con la gravedad que merecen. Situaciones como esta lamentablemente siguen ocurriendo, probablemente mucho más de lo que alcanzamos a conocer”, complementó Ivelic.

“La causa de muerte fue clara: esta puma fue baleada. Casos como este siguen ocurriendo. El conflicto entre depredadores y personas aún existe, y todavía hay quienes matan fauna nativa protegida. En este caso encontramos su cuerpo. Pero es imposible saber cuántos animales son heridos o asesinados sin que nadie los vea, lejos de los caminos, en quebradas, ríos o cerros”, advierten desde el centro animal.

Debido a la cercanía temporal con el rescate de una cachorra de puma en la comuna de Paine, surgieron dudas sobre si el ejemplar hallado en el río Maipo podía ser su madre. Sin embargo, la directora del refugio lo descartó. “Al momento de realizar la necropsia, la puma encontrada llevaba al menos una semana muerta, por lo que los tiempos no coinciden”, aclaró, a lo que sumó que la ubicación geográfica del hallazgo también está considerablemente alejada de la zona vinculada al rescate en Paine.

El puma (Puma concolor) es una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas chilenos y se encuentra protegido por la Ley de Caza N° 19.473, que prohíbe su caza o captura en todo el territorio nacional. Quien incumpla la norma arriesga una sanción de prisión en grado menor o multas de 3 a 200 UTM.

“Estos hechos dejan en evidencia la falta de una ley de protección especial para la fauna silvestre, la necesidad de sanciones más efectivas y la importancia de reforzar la fiscalización, especialmente en territorios donde estos conflictos ocurren con mayor frecuencia. La fauna nativa de Chile está protegida y debe ser respetada”, subrayó Kendra Ivelic.

Frente al avistamiento de un puma en zonas pobladas o áreas de riesgo, las autoridades recomiendan mantener una distancia segura, evitar cualquier contacto y comunicarse de inmediato con el SAG, Carabineros de Chile o los equipos de seguridad municipal.