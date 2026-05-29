Nuevo reconfiguración en Palacio: asesor clave de Irarrázaval desmantela a casi todo su equipo

A poco menos de 72 horas para la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast, el segundo piso de La Moneda cruza sin aviso por una nueva reconfiguración: Álvaro Bellolio, encargado de la Unidad de Seguimiento de Compromisos (y hombre de confianza de Alejandro Irarrázaval, el asesor más influyente del Presidente José Antonio Kast) desmanteló a parte importante de su equipo.

Según reporta La Tercera, tres son los nombres que se despiden de Palacio: Martín Baudet, historiador, máster en RR.II y secretario general de la FEUC en 2015; Roberto Machiavello, contraalmirante (r) de la Armada y coordinador del comité de ministros sobre seguridad; y Solana Terrazas, epidemióloga exjefa de Planificación Sanitaria del Minsal durante Piñera 2.

Fuentes de Palacio consignadas por el citado medio acusan que la salida de Baudet se debió a diferencias con Bellolio, mientras que la de Terrazas por reclamos del Ministerio de Salud a La Moneda por su forma de operar.

La duda que queda instalada es sobre el origen del cambio: si fue una decisión del propio ingeniero comercial o parte de una intervención directa sobre su equipo. Donde hay más claridades es sobre la razón de fondo tras el mismo, que es la incomodidad de distintas carteras con el papel que estaban jugando los asesores, con un rol en principio político, a la hora de zanjar materias propiamente sectoriales.

Eco de esta incomodidad es la disputa que sostuvo el propio Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, con Alejandro Irarrázaval, a quien acusó de ser parte de los problemas comunicacionales y de coordinación interministerial del Gobierno. Esto a propósito de la polémica por el oficio de la Dirección de Presupuestos (Dipres), donde se sugerían diversos recortes y que hizo crujir el diseño político de Palacio.

Aun más, el cambio ocurre a diez días del cambio ministerial más rápido desde la vuelta a la democracia, con la salida de Mara Sedini y Trinidad Steinert de la secretaria general de Gobierno (Segegob) y Seguridad, tras semanas de críticas transversales por sus desempeños.